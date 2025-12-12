Cadou de Crăciun? Șefii de la Guvern primesc mii de kilometri în plus pentru mașinile de serviciu

Cancelaria de Stat a publicat un proiect privind modificarea Hotărârii Guvernului care reglementează utilizarea autovehiculelor de serviciu de către autoritățile publice. Documentul este supus consultărilor în perioada 10–23 decembrie 2025.

Potrivit proiectului, se propune majorarea parcursului anual permis pentru anumite categorii de funcționari. Astfel, șefii oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat ar urma să beneficieze de un plafon suplimentar de 2.000 km pe an pentru autovehiculele de serviciu, iar șefii adjuncți – de o majorare de 3.000 km pe an.

În prezent, cel mai mare parcurs îl are șeful oficiului teritorial al Cancelariei de Stat – 28 de mii de kilometri pe an, iar cel mai puțin – șeful adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat – 13 km pe an.

Autorii proiectului argumentează modificările prin necesitatea ajustării limitelor la volumul real de activitate al acestor funcții, având în vedere specificul deplasărilor la nivel local și regional. Documentul prevede ca hotărârea să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.