Cafeaua, noul ritual zilnic: Republica Moldova importă tot mai mult, în ciuda scumpirilor

Pentru tot mai mulți moldoveni, ziua începe cu o ceașcă de cafea. Acasă, la birou sau într-o cafenea, cafeaua nu mai este doar o băutură, ci un ritual zilnic bine fixat. Datele recente arată o creștere constantă a consumului, chiar dacă prețurile au urcat semnificativ față de anii precedenți.

Schimbarea se vede și în preferințele consumatorilor. Dacă în trecut domina cafeaua solubilă, tot mai mulți moldoveni aleg acum cafeaua boabe, preparată proaspăt, fie cu espressorul, fie prin metode alternative. Această tendință este alimentată de apariția cafenelelor specializate, de diversificarea sortimentelor și de interesul crescut pentru gusturi și origini diferite.

Un exemplu este Alexandru Stucalov, administratorul unei cafenele-muzeu din Chișinău, care a transformat pasiunea pentru cafea într-o profesie. De la o colecție de cești a ajuns să prepare zeci de rețete din întreaga lume, într-un spațiu unde cafeaua este tratată ca experiență culturală, nu doar ca produs de consum. El observă că în Republica Moldova prăjirea cafelei a ajuns la un nivel comparabil cu cel din marile țări cu tradiție, iar sorturile rare sunt tot mai căutate.

Interesul nu vine doar din partea localnicilor, ci și a turiștilor. Cafeaua preparată pe nisip, combinațiile neobișnuite și aromele intense devin elemente de atracție, iar experiența diferită schimbă percepția clasică asupra cafelei. Pentru mulți vizitatori, aceste detalii transformă o simplă băutură într-un element memorabil al călătoriei.

Pentru consumatorii locali, cafeaua este parte din rutina zilnică. Mulți spun că beau una sau două cafele pe zi și că fără cafea dimineața nu își pot începe activitatea. Cheltuielile lunare pentru cafea ajung, în unele cazuri, la echivalentul a câteva zeci de euro, fără ca acest lucru să fie perceput drept un lux, ci ca o necesitate.

Datele comerciale confirmă această evoluție. În 2025, Republica Moldova a importat aproximativ 2.250 de tone de cafea, cu 63 de tone mai mult decât în 2024. Pentru anul 2026, prognozele indică o creștere până la 2.500 de tone, în pofida faptului că prețul cafelei a crescut cu peste 30% față de anul precedent.

Potrivit analistului economic Veaceslav Ioniță, consumul mediu anual a ajuns la circa 190 de cești de cafea pentru fiecare adult, iar în 2026 va depăși, pentru prima dată, pragul de 200 de cești. În același timp, piața trece printr-o schimbare structurală importantă: Republica Moldova nu mai importă preponderent cafea solubilă, ci cafea boabe, cu valoare mai mare.

Italia rămâne principalul furnizor de cafea, cu aproape 63% din totalul importurilor, urmată de Germania, cu peste 9%. Cafeaua ajunge și din Rusia și România, în timp ce din Brazilia, una dintre cele mai mari țări producătoare, importurile sunt reduse. Pe partea de export, piața este aproape inexistentă: în 2025 au fost exportate doar 15 tone de cafea, o scădere semnificativă față de anul anterior.

În ansamblu, datele arată că, în Republica Moldova, cafeaua a devenit un obicei solid, care rezistă scumpirilor și reflectă schimbări mai profunde în stilul de viață și comportamentul de consum al populației.