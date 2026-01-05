Economie

Raport UE: Peste jumătate dintre drumurile Moldovei sunt în stare proastă

Drumurile din Republica Moldova au probleme serioase de calitate și nu respectă, în mare parte, standardele europene, arată un raport al Comisiei Europene privind rețeaua de transport TEN-T.

Rețeaua TEN-T din Moldova are aproape 900 de kilometri, însă aproape toate drumurile sunt drumuri obișnuite, cu o singură bandă pe sens. Autostrăzi nu există, iar drumurile expres reprezintă mai puțin de 2% din rețeaua principală.

Singura excepție este o porțiune a centurii Chișinăului, unde a fost deschis primul drum expres din țară care respectă cerințele europene. În rest, drumurile nu corespund standardelor TEN-T.

Datele din raport sunt îngrijorătoare:

  • Doar 9% din drumurile principale sunt în stare bună;
  • Peste 53% sunt în stare proastă;
  • Aproape 38% sunt într-o stare medie.

Situația este puțin mai bună pe drumurile secundare din rețeaua TEN-T, dar și aici peste 60% sunt în stare proastă. Per total, aproape 6 din 10 kilometri de drum TEN-T din Moldova sunt degradați, iar situația s-a înrăutățit față de anul trecut.

Raportul mai arată că doar aproximativ 13% din drumurile TEN-T din Moldova respectă standardele europene, iar în cazul drumurilor principale, acest procent este sub 2%.

Totodată, evaluarea completă pentru anul 2025 nu a putut fi realizată, deoarece autoritățile moldovene nu au furnizat toate datele necesare.

