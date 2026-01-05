Trump amenință cu invazia Cuba și Columbia. Groenlanda ar urma să fie anexată. „Nu știu dacă vor rezista”

Președintele venezuelean Nicolas Maduro urmează să apară luni în fața unui tribunal american, după ce a fost capturat în weekend de forțele SUA, președintele Donald Trump lăsând deschisă posibilitatea unei noi incursiuni dacă Statele Unite nu vor obține ceea ce doresc de la liderul interimar al țării, informează Reuters. Liderul american și-a reiterat dorința de a anexa și Groenlanda și a amenințat și alți lideri.

Liderul de la Casa Albă a prezis duminică că guvernul cubanez ar putea să se prăbușească în curând și l-a amenințat pe președintele columbian, un avertisment sever care a arată atitudinea din ce în ce mai agresivă a administrației sale față de guvernele de stânga din America Latină, notează Politico.

„Cuba pare gata să cadă”

„Cuba pare gata să cadă”, a spus Trump. „Nu știu dacă vor rezista”.

Declarațiile făcute la bordul avionului Air Force One, în timp ce președintele se întorcea la Washington, au venit la mai puțin de 48 de ore după ce armata americană a efectuat un raid îndrăzneț în Caracas pentru a-l aresta și reține pe liderul venezuelean Nicolás Maduro și soția sa.

Președintele a respins posibilitatea ca administrația să folosească forțele americane pentru a grăbi căderea guvernului cubanez, explicând că Venezuela era principalul susținător economic al Cubei.

„Cuba supraviețuiește doar datorită Venezuelei”, a spus Trump.

Mulți președinți au prezis căderea guvernului comunist, iar Havana a supraviețuit prăbușirii URSS. Cu toate acestea, remarca lui Trump a evidențiat măsura în care administrația sa nu numai că se așteaptă la o schimbare de regim în mai multe țări, ci și speră în mod deschis la aceasta, chiar și în contextul incertitudinii privind viitorul Venezuelei.

„Nu mă întrebați cine este la conducere (în Venezuela), pentru că va fi controversat”, a mai spus Trump. „Noi suntem la conducere”.

Trump a spus că dorește să reconstruiască țara, în special infrastructura petrolieră, înainte de alegeri, astfel încât poporul să-și poată alege propriul lider.

Secretarul comerțului Howard Lutnick a sugerat că industriile siderurgice și aluminiului ar putea fi relansate, în beneficiul Statelor Unite. Deocamdată, a spus el, este dispus să colaboreze cu Delcy Rodriguez, președintele interimar și vicepreședintele lui Maduro.

Trump, noi amenințări: „Vom lansa un al doilea atac”

Trump a declarat că se așteaptă ca Rodriguez și noul guvern venezuelean să permită SUA accesul neîngrădit în țara lor, astfel încât forțele americane să poată ajuta la reconstrucție.

Dar, a adăugat el, „dacă nu se comportă corespunzător, vom lansa un al doilea atac”.

Administrația Trump susține că reținerea lui Maduro a fost, în mare parte, un efort de a opri traficul de droguri și pentru a-l trage la răspundere pentru acuzațiile penale formulate în 2020.

Dar Trump a spus că au existat și alți factori, afirmând că raidul a fost provocat în parte de afluxul de imigranți venezueleni în Statele Unite și de decizia țării de a naționaliza interesele petroliere americane cu zeci de ani în urmă.

„Le luăm înapoi ceea ce ne-au furat”, a declarat el la bordul avionului Air Force One, în timp ce se întorcea duminică la Washington din Florida.

„Columbia e condusă de un om bolnav”

Liderul de la Casa Albă l-a amenințat și pe președintele Columbiei, Gustavo Petro, un critic vocal al operațiunii SUA în Venezuela.

„Columbia este și ea foarte bolnavă – condusă de un om bolnav căruia îi place să producă cocaină și să o trimită în Statele Unite, și nu o va mai face mult timp”, a spus Trump.

La doar câteva ore după ce prim-ministrul danez l-a criticat pe Trump pentru amenințarea de a anexa Groenlanda, președintele a declarat că Statele Unite „au nevoie” de teritoriul autonom danez.

„Avem nevoie de Groenlanda din motive de securitate națională”, a spus Trump. „UE are nevoie ca noi să avem Groenlanda.”