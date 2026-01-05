Ninsori, lapoviță și ploi în Moldova

Începem săptămâna cu ninsori slabe la nord, lapoviță în centru și ploi slabe la sud. Maximele termice vor fi cuprinse între -2 și +3 grade Celsius.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vântul va sufla din nord-est și va avea o viteză maximă de 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 90%.

La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între -10° și -2°C.

În centrul țării și în Capitală, temperaturile vor varia între -4° și +1°C.

În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 0° și +3°C.