Moldovenii, îndemnați să evite călătoriile în Iran din cauza protestelor sângeroase

Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran cu reședința la Baku recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite orice călătorie în Iran, în legătură cu sporirea tensiunilor interne și menținerea riscurilor de securitate din regiune.

Cetățenii Republicii Moldova care se află în Iran sunt încurajați să contacteze telefonic sau prin e-mail Ambasada pentru comunicarea locului aflării în eventualitatea necesității evacuării, comunică Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran cu reședința la Baku.

Cetățenii Republicii Moldova care se află pe teritoriul Iranului pot părăsi teritoriul acestei țări pe cale aeriană cu cursele aeriene ordinare, fie pe cale terestră prin Republica Turcia sau Republica Armenia, hotarul terestru între Iran și Azerbaidjan fiind în continuare închis.

Totodată, cetățenii Republicii Moldova aflați în Iran sunt încurajați să contacteze telefonic sau prin e-mail Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran cu reședința la Baku, pentru comunicarea locului aflării, în eventualitatea necesității evacuării urgente prin teritoriul Republicii Azerbaidjan, care necesită obținerea unei autorizații prealabile din partea autorităților azere.

Numărul de telefon de urgență al Secției Consulare a Ambasadei + 994 50 228 51 35. E-mail: [email protected].

Amintim că, în Iran, au loc proteste violente împotriva scumpirilor. Localnicii ies în stradă de peste o săptămână și cer schimbarea regimului. Cel puţin şapte oameni au murit în ciocnirile cu forţele de ordine care au arestat peste 100 de localnici. Autorităţile, spun însă, că imaginile cu proteste sunt create de inteligenţa artificială.