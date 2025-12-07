Calea Ferată din Moldova vinde 62 de locomotive și 41 de vagoane de călători

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) scoate la vânzare 62 de locomotive și 41 de vagoane de călători. Licitațiile sunt programate pentru 22 decembrie.

Locomotivele vor fi prezentate într-o licitație „cu reducere”. Cele mai multe sunt de model 3ТЭ10М – 58 de loturi. Trei locomotive sunt de model 2ТЭ10Л, iar una este M62.

La licitația „cu strigare” din aceeași zi vor fi expuse, în loturi separate, 41 de vagoane de călători, care vor include sistemul de frânare și de prindere, dar fără cărucioare.

În cadrul aceleiași licitații se vor vinde 90 de cărucioare, fiecare compus dintr-o pereche de osii cu roți – acestea reprezentând cea mai valoroasă categorie de fier vechi, precizează întreprinderea.

Alte bunuri ale CFM, inclusiv 81 de tank-containere, un vagon de serviciu ЦБ-5-659-10 și patru vagoane refrigeratoare ЦБ-5-659, vor fi scoase la licitație pe 23 decembrie.

Întreprinderea de Stat vinde unități feroviare nefolosite pentru a acumula fondurile necesare achitării restanțelor salariale către angajați. La vânzare sunt scoase bunuri care nu mai pot fi utilizate din cauza uzurii sau lipsei pieselor de schimb.