Nordul Moldovei, în topul dosarelor de corupție electorală: Peste 1.800 de sancțiuni

Regiunea de nord a Republicii Moldova continuă să fie zona cu cele mai multe dosare pentru corupție electorală, potrivit datelor prezentate de experții ADEPT în cadrul unui eveniment dedicat analizei sancțiunilor aplicate alegătorilor în campaniile trecute.

Conform datelor prezentate, Bălți, Sângerei, Drochia, Fălești și Soroca conduc detașat clasamentul național, cu peste 1.800 de dosare examinate în instanță.

Cea mai mare încărcătură de dosare a fost înregistrată în zona Bălți și raioanele din jur. În Soroca și Florești, instanțele au menținut 679 de amenzi, fără anulări raportate.

Bălți–Sângerei–Drochia–Fălești: 1.457 amenzi menținute, 347 anulate, 87 modificate parțial.

Soroca–Florești: 679 amenzi menținute, 0 anulate

Edineț: 354 menținute, 121 anulate, 282 modificate parțial.

Drochia–Dondușeni: 141 menținute, 75 anulate, 18 modificate.

Reprezentanții Adept au precizat că aproape 10.000 de cetățeni au fost amendați în perioada electorală precedentă, însă doar o parte foarte mică a achitat sancțiunile.

Polina Panainte, directoare adjunctă, ADEPT: „Astăzi vrem să discutăm în ce măsură justiția a reușit să sancționeze pe cei care se fac vinovați de corupție electorală și în ce măsură societatea Republicii Moldova este protejată de acest fenomen pentru scrutinele următoare?”

Igor Boțan, director executiv, ADEPT: „Ne amintim cu toții că aproape 10.000 de cetățeni din Republica Moldova au fost amendați, o parte din ei au achitat, aproximativ 3% din cei care au fost amendați au achitat aceste amenzi, dar este foarte interesant cum au procedat instituțiile, deci organele de justiție. Noi vom arăta în discuția pe care vom avea astăzi cum s-au isprăvit cu această situație, deci este vorba despre corupția pasivă a alegătorilor și respectiv anul curent, anul 2025.”

Combaterea corupției electorale trebuie să vină atât prin sancțiuni eficiente, cât și prin schimbări sociale și economice, spun cei prezenți la eveniment.

„În viața mea mă bucur ca nu am avut cazuri în care sa mă confrunt direct cu fenomenul de corupție urmărind la nivel general eu îl văd ca fix cercul vicios în care sărăcia naște corupție, corupția naște sărăcie și văd aici abordarea pe două dimensiuni, una este de creare de mecanisme și legi care ar împiedica asta fiind realizată de sus și totodată muncă cu comunitatea cu oamenii care locuiesc în satele și orașele Moldovei pentru a dezvolta o altfel de viziune cu referire la valoarea precum este democrația dar acest lucru ar urma decât să se întâmple atunci când omul nu-și mai pune întrebarea cum îmi asigur existența”, au comunicat participanții.

„Fiind inclusiv și organizație de tineret, oricum observăm, pe alocuri și în municipiul Bălți, fenomene foarte masive, cum tinerii sunt atrași în astfel de capcane. Evenimentul de astăzi ne-a arătat încă o dată cât de important este să fim conștienți de fenomenele politice și de corupere politică ce au loc în R. Moldova. Și noi, în primul rând, prin inițiativele noastre, încercăm să combatem asta, să informăm corect tinerii și să îndemnăm la alegeri tinere și corecte”, au adăugat reprezentanții evenimentului.

În cadrul evenimentului a fost prezentată și o cronologie a celor mai relevante evenimente care au marcat ultimii ani, de la scrutinul local din 2021 de la Bălți până la investigațiile recente privind rețelele de finanțare ilegală, dar și condamnări.