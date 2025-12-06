MEC: 76% dintre elevi vor avea de parcurs mai puțin de zece km după reforma școlară

Reforma de consolidare a rețelei școlare, care prevede reorganizarea instituțiilor cu un număr mic de elevi, va viza cel mult una sau două școli în fiecare raion, cu excepția unor raioane din nordul țării.

Autoritățile estimează că 76% dintre elevii care vor trebui să se mute la o altă școală vor parcurge distanțe mai mici de 10 km. Doar 87 de elevi vor avea de străbătut mai mult de 15 km.

Ministerul Educației și Cercetării subliniază că în toate localitățile trebuie să existe o școală primară și o grădiniță cu un număr rezonabil de copii. În același timp, elevii din gimnaziu trebuie să învețe în școli bine dotate, care să le asigure studii de calitate.

Părinții elevilor care vor fi transferați în alte instituții vor primi o alocație lunară de 1.000 de lei pe parcursul a doi ani de studii. De asemenea, autoritățile vor asigura transport școlar gratuit pentru acești elevi.

Consolidarea rețelei școlare este unul dintre obiectivele proiectului de modificare a Codului Educației, aflat în prezent în consultări publice. Inițiativa prevede reorganizarea școlilor cu mai puțin de 35 de elevi în clasele gimnaziale – în școli primare, a celor cu mai puțin de 30 de elevi – în școli primare-grădinițe, iar a școlilor primare-grădinițe cu mai puțin de 10 elevi – în grădinițe. În total, ar fi vizate 73 de instituții, reprezentând aproximativ 6% din rețeaua națională.

Reforma ar afecta 1.320 de elevi din cei peste 330.000 care învață în școlile din țară.