Tânără de 26 ani, dispărută pe 3 decembrie, a fost găsită decedată lângă Chișinău

Tânăra de 26 de ani , care a plecat de acasă în plină noapte, având cu ea un rucsac, a fost găsită fără suflare, în apropiere de Chișinău. Potrivit oamenilor legii, o versiune examinată ar fi sinuciderea.

Tânăra a ieșit din casă după miezul nopții, pe 3 decembrie, și a dispărut fără urmă.

Familia a căutat-o cu disperare și a apelat și la oamenii legii.

Potrivit versiunii poliției, tânăra și-ar fi pus capăt zilelor.