Calificările medicilor și farmaciștilor obținute în UE vor fi recunoscute în Moldova

Calificările profesionale obținute de medici și farmaciști în Uniunea Europeană vor putea fi recunoscute în Republica Moldova. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat astăzi, 24 septembrie, în lectura a doua de Parlament.

Documentul a fost elaborat de Ministerul Sănătății în contextul angajamentelor asumate de Republica Moldova prin Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, care prevăd alinierea treptată a legislației naționale la acquis-ul comunitar, inclusiv în domeniul reglementării profesiilor și al mobilității forței de muncă.

Astfel, va fi instituit un cadru juridic clar și transparent pentru recunoașterea calificărilor profesionale obținute în statele membre ale Uniunii Europene, în Spațiul Economic European și în Confederația Elvețiană. Proiectul prevede atât procedura de recunoaștere automată pentru profesiile armonizate (medic, dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă), cât și aplicarea regimului general de recunoaștere, care include măsuri compensatorii, precum proba de aptitudini.

De asemenea, proiectul de lege instituie cardul profesional național, document care va confirma dreptul titularului de a exercita profesia și va înlocui actele de autorizare eliberate în prezent. Cardul va avea o valabilitate de cinci ani și va fi înscris în Registrul unic al cadrelor medico-sanitare și farmaceutice certificate. Totodată, a fost introdus și cardul profesional european, cu scopul de a facilita mobilitatea transfrontalieră a profesioniștilor în cadrul Uniunii Europene.

Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate (CNEAS) va fi autoritatea competentă responsabilă de procesul de recunoaștere și certificare a calificărilor.

Pentru lectura a doua, proiectul de lege a fost completat cu amendamentul înregistrat de președintele Comisiei pentru protecție socială, sănătate și familie, Adrian Belîi. Propunerea precizează condițiile de exercitare a profesiei de medic, în strictă concordanță cu Directivele europene.

Noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, cu anumite excepții care vor deveni aplicabile după aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.