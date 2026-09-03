Calvar pe drumul spre Hârtop după ploaia din această noapte. Șofer: Bătaie de joc

Ploaia din această noapte a transformat drumul regional dintre Hârtop și Ghindești, raionul Florești, într-o adevărată provocare pentru șoferi. Noroiul format pe carosabil a îngreunat și mai mult circulația, iar în această dimineață, autobuzul școlar care transporta copiii din Hârtop spre Ghindești a derapat și a rămas blocat în noroi.

Oamenii spun că au fost nevoiți să aștepte, iar unii șoferi s-au încumetat să treacă prin zonă pe propriul risc. Lucrările de reparație a drumului au început încă în primăvara anului trecut, însă progresul este de doar aproximativ 7%.

„Mai rele nu sunt drumuri, cred că ajunge deja atâta, alta ar fi mai bună ca să-l facă și atât. Chiar acum discutam, dacă așa este mereu și este mereu așa, ce pot să spun, este rău, mergi încet.”

„Foarte rău, ați văzut și singuri, stă mașina, dacă vine cineva din deal, trebuie să cedeze. Autobuzul cu copii a derapat în șanț, idee nu am ce se întâmplă, promit și promit.”

„Este foarte greu de trecut. Azi dimineață era un autobuz aici întors și am stat aici cam o oră și după aceasta m-am urcat, am mers la risc, dar am urcat. Des la suspensie reparăm, este foarte rău, așteptăm să facă, parcă s-a pornit, dar greluț.”

„Da ce nu vedeți? Bătaie de joc măi băieți ce fac ei, uitați-vă câte mașini, băieții aceștia plătesc pentru mașină, pentru drumuri, un pumn de bani, dar uitați-vă ce este aici pe acest drum.”

„Dacă circuli o lună pe acest drum, trebuie ceva să repari la mașină. Când este uscat este una, dar iaca uitați-vă după ploaie ce se face.”

Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, lucrările pe sectorul de 9,63 kilometri au început în aprilie 2025, iar progresul actual este de aproximativ 7%. Autoritățile explică ritmul lent prin deficiențele descoperite la terasamentul existent și prin necesitatea modificării proiectului tehnic. Termenul de finalizare a fost prelungit până la 30 noiembrie 2027.