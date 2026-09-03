Zapșa și Sandulescu rămân în cursa pentru șefia TRM, în pofida avizelor SIS

Andrei Zapșa și Sergiu Sandulescu rămân în cursa pentru funcția de director general al companiei publice „Teleradio-Moldova”, după ce au fost audiați de Consiliul de Supraveghere. Membrii Consiliului au decis să-i reconfirme în concurs, în pofida avizelor SIS, care au identificat factori de risc în cazul celor doi candidați.

Serviciul de Informații și Securitate a identificat factorii de risc în urma verificării compatibilității celor doi cu funcția de director general al TRM. Avizele au însă caracter consultativ, iar Consiliul de Supraveghere le-a oferit candidaților posibilitatea să se expună asupra constatărilor Serviciului.

Explicațiile acestora au fost examinate în cadrul ședinței din 2 septembrie, desfășurată cu ușile închise. În urma audierilor, Consiliul a decis să-i reconfirme în concurs și să-i admită la ultima etapă – interviul.

Concursul a fost lansat după demisia fostului director general al TRM, Vlad Țurcanu, în mai 2026, pe fondul scandalului privind punctajele acordate de juriul Republicii Moldova la Eurovision.

Procedura a fost suspendată pe 17 iulie, după ce SIS a solicitat verificări suplimentare în privința celor patru candidați admiși la interviu. Între timp, Dorin Scobioală și Ecaterina Cheptănaru au fost declarați de SIS compatibili cu funcția și admiși la etapa interviului.