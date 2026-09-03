Judecătoarea Tamara Mereuță, cercetată penal, și-a dat demisia

Judecătoarea Tamara Mereuță, cercetată penal și suspendată din funcție în 2025, a cerut demisia. Consiliul Superior al Magistraturii i-a aprobat cererea în contextul atingerii plafonului de vârstă.

Cererea de demisie a magistratei de la Judecătoria Hâncești a fost examinată în lipsa acesteia și aprobată în unanimitate de membrii CSM, în ședința din 2 septembrie. Prin aceeași hotărâre, Consiliul a suspendat plata indemnizației unice de concediere până la rămânerea irevocabilă a hotărârii în cauza penală în privința sa.

Potrivit oamenilor legii, judecătoarea și fiul acesteia, care este avocat, erau cercetați penal într-un dosar ce vizează fapte de corupție și trafic de influență în circumstanțe agravante. Ambii au respins acuzațiile.