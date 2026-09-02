Noul ministru al Economiei pledează pentru atragerea investițiilor

Noul Ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui, pledează pentru modernizarea economiei și atragerea investițiilor. După ședința de Guvern de miercuri, el a spus că aceste sarcini sunt o prioritate pentru el în calitate de ministru.

Năsui, care a fost deputat în Parlamentul României și a ajuns la Chișinău abia săptămâna trecută, a declarat că economia Republicii Moldova este semnificativ diferită de cea a României. Totodată, a subliniat succesele Republicii Moldova în domeniul digitalizării.

„Am fost plăcut surprins de procesul de digitalizare. Ați făcut progrese foarte bune în acest domeniu. Trebuie să știți că aveți o țară mult mai digitalizată, cu multe avantaje și potențial mare. Și o parte din ceea ce vreau să fac este să maximizez acest potențial. Există mai multe de învățat aici decât să faci ceva nou. Republica Moldova a făcut progrese mari în digitalizare și vreau să mențin acest progres, să continui calea pe care statul o urmează deja”, a spus Claudiu Năsui.

Răspunzând la întrebări, el a menționat că intenționează să se concentreze pe îmbunătățirea eficienței întreprinderilor din sectorul public, reducerea deșeurilor și modernizarea economiei.

„Ei consideră prioritară gestionarea companiilor de stat, reducerea deșeurilor și modernizarea economiei, în special prin atragerea de investiții noi, autentice, investiții private, nu neapărat publice”, a spus ministrul.

El a cerut, de asemenea, o gestionare mai strictă a Activelor Statului și reducerea costurilor.

„Nu vreau să depășesc limitele Ministerului Finanțelor, dar țara are o situație bugetară dificilă. Este necesar să se ia măsuri pentru a economisi bani și a reduce costurile. Și vom lucra în această direcție. Deficitul bugetar este mare și trebuie să-l reducem. Dacă există domeniile în care putem contribui la reducerea deficitului, vă asigur, o vom face. Asta face parte din ceea ce cred cu adevărat. Nu cred într-un stat mare care face totul. Cred într-un stat mai mic, care face mai puțin, dar o face bine”, a spus Claudiu Năsui.

El a subliniat că reformele și soluțiile complexe în curs de implementare ar trebui să pună bazele unei economii mai eficiente și a unui nivel de trai mai ridicat în următorii ani.

„Situația financiară nu este ușoară. Cu un deficit relativ mare, în special în ceea ce privește împrumuturile pe termen scurt, trebuie luate decizii dificile. Și cred că Guvernul Tofan este aici pentru a lua aceste decizii, astfel încât să nu fie nevoie să fie luate în viitor. Deciziile dificile de astăzi înseamnă o viață mai bună în viitor. Și dacă nu le acceptăm acum, să știți că ne va fi mai dificil în viitor. De aceea, responsabilitatea politică este să luăm decizii dificile acum, astfel încât viitorul să fie mai bun”, a subliniat Nasui.