Satul Floreni se opune amalgamării forțate și depune la CEC cererea pentru referendum

Locuitorii satului Floreni, raionul Anenii Noi, cer organizarea unui referendum pentru a decide dacă localitatea se va amalgama cu comuna Bubuieci și satul Maximovca. Oamenii susțin că, având peste 3.000 de locuitori, Floreni nu intră în categoria localităților supuse amalgamării obligatorii și că orice unire trebuie decisă prin voința locuitorilor.

Locuitorii satului Floreni au făcut pasul decisiv pentru referendum. Pe data de 31 august, dosarul a fost trimis electronic Comisiei Electorale Centrale, chiar în ziua în care s-a constituit grupul de inițiativă, iar pe 1 septembrie conducătorul grupului, însoțit de primarul satului, Ruslan Crețu, l-a depus personal la sediul CEC din Chișinău.

Totul a pornit luni de 40 de localnici cu drept de vot s-au adunat și au constituit grupul de inițiativă, cu mult peste minimul de 30 cerut de lege. Oamenii au aprobat și întrebarea la care vor să răspundă prin vot toți locuitorii satului:

„Susțineți amalgamarea voluntară a satului Floreni, raionul Anenii Noi, cu comuna Bubuieci, municipiul Chișinău, și cu satul Maximovca, raionul Anenii Noi?” cu variantele de răspuns „DA” / „NU”.

În ianuarie 2024, Floreni a fost prima localitate din Republica Moldova care a propus o amalgamare voluntară, iar propunerea a venit chiar de la locuitori. Presa scria atunci despre prima tentativă de amalgamare voluntară din țară. Și în procesul de acum, cu Bubuieci și Maximovca, inițiativa referendumului este singura care vine direct de la oameni; toate celelalte hotărâri au fost luate de autorități. Locuitorii cer un singur lucru: viitorul satului să fie decis de sat.

Un detaliu esențial: Floreni are peste 3.000 de locuitori, 3.078 potrivit datelor oficiale utilizate în procesul de reformă. Satul întrunește astfel criteriul de viabilitate și nu se supune amalgamării obligatorii. Pentru Floreni, orice unire poate fi doar voluntară. Iar voluntar înseamnă un singur lucru: voința liber exprimată a locuitorilor, la urne.

„Floreni nu se opune reformei. Noi am fost primii din țară care am propus amalgamarea voluntară, la inițiativa oamenilor. Satul nostru are peste 3 000 de locuitori și nu cade sub amalgamarea obligatorie, așa că pentru noi orice unire poate fi doar voluntară. Cerem un singur lucru: ea să fie hotărâtă de locuitori, prin vot liber, nu în locul lor. Așa prevede chiar metodologia Guvernului”, a declarat primarul satului Floreni, Ruslan Crețu.

„Am pregătit fiecare document cu cea mai mare grijă și considerăm că dosarul este impecabil. Așteptăm acum înregistrarea grupului, iar apoi vom merge din poartă în poartă cu listele oficiale de semnături. Ne dorim ca totul să se decidă în cadru legal, la urne. Dar oamenii din Floreni sunt hotărâți: dacă vocea satului nu va fi auzită, suntem gata să ieșim și la proteste pașnice, așa cum ne garantează Constituția. Sperăm să nu fie nevoie”, a declarat conducătorul grupului de inițiativă.