Candidatul PCRM la Primăria Orhei, exclus din cursa electorală la cererea partidului

Candidatul la funcția de primar al municipiului Orhei, Dumitru Melnic, din partea Partidului Comuniștilor, a fost exclus din cursa electorală.

Decizia a fost luată de către Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Orhei în urma unui demers al formațiunii, care a invocat că desemnarea acestuia nu a respectat poziția organelor centrale ale PCRM.

Potrivit hotărârii CECE Orhei, partidul a decis să nu acorde sprijin politic candidatului și a precizat că nu își asumă responsabilitatea politică, financiară sau organizatorică pentru acțiunile și declarațiile acestuia.

În aceste condiții, consiliul electoral Orhei a dispus pe 17 aprilie revocarea în totalitate a hotărârii din 9 aprilie cu privire la înregistrarea lui Dumitru Melnic în calitate de candidat la funcția de primar al municipiului Orhei.

Inițial, în cursa electorală pentru funcția de primar al municipiului Orhei au fost înregistrați 10 candidați. La sfârșitul săptămânii trecute, din competiție a fost exclus și candidatul Partidului Politic Democrația Acasă, Victor Perțu. Hotărârea a fost emisă de către Comisia Electorală Centrală, care a constatat implicarea în activitățile fostului partid politic Șor.

Astfel, în cursă au rămas opt candidați: Ramiz Ansarov, Vasile Adașan, Diana Memeț, Sergiu Aga, Sergiu Stanciu, Stanislav Balan, Andrei Don și Sergiu Pîslaru.