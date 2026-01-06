Capturarea lui Maduro, jucată la casele de pariuri. Este vehiculat scenariul unei scurgeri de informații

O serie de câștiguri suspecte, generate de sume mari de bani pariate online pe căderea și capturarea lui Nicolás Maduro, alimentează suspiciuni tot mai puternice. Mai exact, mișcările bruște de pe platformele specializate, survenite cu doar câteva ore înaintea intervenției, ridică semne de întrebare privind o posibilă scurgere de informații confidențiale.

Pe cunoscuta platformă Polymarket, un cont anonim a obținut aproape 370.000 de euro în criptomonede, cu o investițien de peste zece ori mai mică, după ce a pariat pe căderea lui Nicolás Maduro, scrie Le Monde.

În seara zilei de 2 ianuarie (ora Washingtonului), contul anonim – a cărui activitate arată că a fost creat pe 27 decembrie – a plasat ordine în valoare de peste 33.000 de dolari pe varianta „DA” la întrebarea „Maduro va fi îndepărtat până la 31 ianuarie 2026?”, deși șansele de câștig erau atunci ridicol de mici.

După ce primele informații despre o operațiune militară americană în Venezuela au devenit publice în cursul nopții, iar mesajul lui Donald Trump a confirmat-o. în cursul dimineții de 3 ianuarie, cursul pariului s‑a inversat brusc.

Acest lucru i‑a permis anonimului să retragă câștiguri de 436.000 de dolari, în jurul orei 8:30 dimineața, pe 3 ianuarie.



