Serviciul de spionaj german a avut microfoane în Air Force One și asculta conversațiile lui Barack Obama

Serviciul federal german de informaţii (Bundesnachrichtendienst, BND) a ascultat conversaţiile telefonice ale preşedintelui american Barack Obama timp de ani de zile – fără vreo autorizaţie a Cancelariei -, dezvăluie săptămânalul german Die Zeit.

Ascultau conversațiile purtate la bordul Air Force One

Serviciile germane de ”informaţii externe interceptau conversaţiile telefonice ale preşedintelui (american Barack Obama) la bordul Air Force One”, dezvăluie în ediţia de duminică săptămânalul.

”Nu-ţi spionezi prietenii. Este complet inacceptabil”, denunţa cancelarul Angela Merkel în 2013, în urma unor dezvăluiri cu privire la interceptarea telefonului său mobil de către Agenţia de Securitate Naţională americană (NSA).

Într-o carte lansată luni, jurnalistul german Holger Stark scrie că spionajul era facilitat de breşe în sistemul de criptare a comunicaţiilor de la bordul aeronavei prezidenţiale americane.

Nu aveau permisiunea de a spiona

Statele Unite nu se aflau între ţările pe care BND avea misiunea să le spioneze, iar ”transcrierile comunicărilor erau înregistrate într-un dosar special, într-un singur exemplar. Acest dosar era rezervat unui cerc restâns de persoane, triate din fruntea BND, şi anume directorul, adjuncţii acestuia şi şeful serviciului respectiv”.

După citirea documentelor, ”transcrierile trebuiau să fie distrsuse”, dezvăluie Tagesspiegel.

Chiar dacă documentele erau distruse ”de cele mai multe ori”, elementele respective erau integrate în evaluări ale atitudinii americane, transmise Cancelariei.

”Rapoarte orale ale supravegherii la bordul avionului prezidenţial (american) erau prezentate uneori Cancelariei”, declară cotidianului american The Washington post (WP) un fost oficial de rang înalt al administraţiei germane.

Însă, potrivit acestuia, ”aceste informaţii clasificate erau prezentate drept simple informaţii accesorii, obţinute întâmplător, şi nu ca rodul unei operaţiuni de supraveghere ţintite”.

Angela Merkel nu știa de operațiunea secretă

Fostul cancelar german Angela Merkel nu era la curent cu aceste interceptări, scrie Die Zeit.

”Ea n-at fi aprobat nicodată asemenea metode”, apreciază ziarul.

Potrivit lui Holger Stark, această operaţiune de supraveghere ar fi încetat în 2014, după ce cotidianul Süddeutsche Zeitung a dezvăluit faptul că BND a ascultat cel puţin o convorbire a lui Hillary Clinton, pe vremea când era secretară de Stat (2009-2013).

”Nu ştim exact când a început (operaţiunea de supraveghere a preşedintelui american Barack Obama) şi nici dacă George W. Bush, predecesorul lui Obama, a fost de asemenea ţintit”, potrivit jurnalistului.

Atât cabinetul Angelei Merkel, cât şi BND, au refuzat să reacţioneze în urma acestor acuzaţii.