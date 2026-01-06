VIDEO: Ucraina și-a intensificat campania de atacuri împotriva instalațiilor petroliere din Rusia

Drone ucrainene au efectuat atacuri peste noapte asupra mai multor regiuni rusești pe 6 ianuarie, explozii și incendii fiind raportate în mai multe locații, potrivit canalelor rusești Telegram.

Tver

În Tver, autoritățile regionale au declarat că un fragment dintr-o dronă a lovit o clădire înaltă din centrul orașului în timpul atacului, ucigând o persoană, rănind alte două și declanșând un incendiu.

Explozii în Penza

Primele atacuri raportate în atacul de noapte au avut loc în Penza, unde locuitorii au declarat că au auzit cinci până la șapte explozii după ora 2:00 dimineața, ora locală, și au văzut blițuri pe cer, rapoartele preliminare sugerând o posibilă lovitură asupra unei fabrici de rulmenți.

1/5

260106

01.14

🔥 Deep inside Russia, the war is no longer abstract.

Drones struck Penza overnight — targeting the Penza Bearing Plant, a key node in Russia’s military-industrial chain.

— Lew Anno Support#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) January 6, 2026

Rafinărie lovită la Usman

În jurul orei 3:00 dimineața, ora locală, imaginile de pe rețelele de socializare au arătat o strălucire puternică deasupra orașului Usman, unde dronele ar fi lovit o rafinărie de petrol, declanșând un incendiu.

An oil depot in Usman, Lipetsk Oblast, is receiving drone sanctions.



This video shows the night sky being lit up by a m̶a̶s̶s̶i̶v̶e̶ small fire after debris from a successful drone interception caused no damage to several large oil tanks.



— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) January 6, 2026

Explozii au fost raportate și în Sterlitamak, deși ținta de acolo rămâne neclară.

Autoritățile ruse nu au confirmat oficial amploarea sau țintele atacurilor.

Ucraina și-a intensificat campania de atacuri împotriva instalațiilor petroliere din Rusia și din teritoriile ocupate de Rusia pe parcursul anului 2025, bazându-se în principal pe drone dezvoltate pe plan intern. Petrolul și gazele sunt surse cheie de venit pentru Moscova, contribuind la alimentarea invaziei sale în Ucraina.