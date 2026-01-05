Un atac cu rachete în Harkov a afectat infrastructura energetică

Un nou atac cu rachete desfășurat, luni, de Rusia în Harkov din Ucraina, a afectat grav infrastructura energetică din regiune. În urma atacului, un bărbat de 58 de ani a ajuns la spital.

Într-o postare publicată luni, după-amiază, pe Telegram, primarul Harkovului, Ihor Terekhov, a scris: „Inamicul a lansat cinci atacuri cu rachete asupra infrastructurii energetice din Harkov. Avem pagube foarte însemnate”, a scris oficialul din Harkov, citat de Ukrainska Pravda.

Potrivit sursei citate, infrastructura energetică ar putea fi consolidată, dar a suferit pagube însemnate.

„Este posibil să se consolideze protecția: beton, metal, adăposturi…Dar nicio structură din beton nu poate rezista la cinci rachete balistice”, a conchis edilul Harkovului.

În urma atacului, un bărbat de 58 de ani a fost rănit și dus la spital, potrivit datelor publicate de Oleh Syniehubov, șeful Administraței de Stat din regiunea Harkov