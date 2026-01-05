În Chișinău, 85 de copii așteaptă să fie adoptați

La începutul noului an, în registrele municipale de evidență a copiilor sunt 85 de minori, care așteaptă să fie preluați să crească într-o familie. Alți 22 de copii deja se află la etape diferite ale procesului de adopție, de la pregătirea actelor până la proceduri judiciare aflate pe rol, transmite IPN, cu referire la datele prezentate de Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului din Chișinău.

Potrivit direcției municipale, o parte dintre acești copii fac parte din cupluri de frați sau au nevoi speciale.

„Primăria Chișinău își reafirmă poziția că fiecare copil merită să crească într-un cămin plin de dragoste, siguranță și sprijin, iar adopția înseamnă mai mult decât un act legal – înseamnă o nouă viață, un nou început”, se arată într-un comunicat emis de Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.

Autoritățile municipale îndeamnă familiile care se gândesc la adopție să facă acest pas. Numărul minorilor cu statut adoptabil și aflați în așteptare este actualizat lunar.