Caracatița PAS: Fosta iubită a ministrului Perciun, bugetară de lux cu milioane de lei din salarii paralele!

Faptul că Michelle Iliev, despre care se discută în spațiul public că ar fi fosta iubită a ministrului Dan Perciun, a fost numită secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării nu mai este o noutate, decizia fiind luată încă de anul trecut. Adevărata știre, care ridică semne mari de întrebare astăzi, constă în sumele de-a dreptul incredibile pe care aceasta le încasează, din multiple surse paralele.

Declarația sa de avere indică un cumul de funcții și venituri greu de imaginat pentru un cetățean de rând: peste 345 de mii de lei salariu de la Minister, 336 de mii de la sucursala americană Chemonics la Chișinău, peste un milion de lei de la compania Agile Partners și alte 205 mii de lei din consultanță pentru Agenția de Guvernare Electronică. La toate acestea se adaugă indemnizația de îngrijire a copilului și veniturile din propria firmă de producție.

În fața acestei liste lungi de angajatori, întrebarea logică a societății este una simplă: câte ore are ziua de muncă a acestei doamne și cum reușește fizic să presteze atâtea activități în același timp?

Însă un detaliu din declarația de avere atrage atenția în mod special: Michelle Iliev primește bani și de la MoldATSA. Vorbim despre aceeași întreprindere de stat care a zguduit recent scena politică, după ce s-a aflat că Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, încasa de acolo un salariu de aproximativ 120 de mii de lei pe lună pentru servicii de comunicare.

Cazul doamnei Iliev nu face decât să pună paie pe focul unui șir lung de controverse care vizează reprezentanții PAS. De la directorul cu CV fals promovat exact la aceeași instituție, MoldATSA, sub protecția deputatului Radu Marian, până la milionul de euro pe care deputatul Alexandr Trubca s-a grăbit să-l justifice printr-un autodenunț la ANI, încercând să o ia înaintea presei cu privire la investițiile sale imobiliare.