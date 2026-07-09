Recomandare de CV? Cumnata lui Radu Marian, acuzată că a fost propulsată într-o funcție cu un salariu de sute de mii de lei

O nouă acuzație de trafic de influență în structurile de stat a fost lansată de politicianul Dragoș Galbur. Acesta susține că actuala cumnată a deputatului Radu Marian ar fi obținut o funcție de conducere bine plătită, fără a participa la un concurs public.

Potrivit lui Galbur, tânăra activa anterior ca specialist simplu în cadrul Ministerului Economiei. După ce s-a căsătorit cu fratele deputatului, ea ar fi fost numită, prin delegare semnată de ministrul Dumitru Alaiba, la șefia Direcției Juridice a Autorității Aeronautice Civile.

În urma acestui transfer, salariul ei ar fi crescut de la aproximativ 15 mii de lei lunar, la o jumătate de milion de lei anual. Dragoș Galbur a precizat că echipa sa deține acte și declarații de avere care confirmă această ascensiune profesională subită. Niciunul dintre cei vizați nu a comentat deocamdată acuzațiile.