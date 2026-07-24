Caracatița regimului galben: 100 de milioane de euro pentru presa pro-PAS

„Se pregătește din nou o perioadă în care moldovenii vor auzi din presa scrisă, de pe portaluri și de la televiziuni cât de bun este PAS, cât de „vizionară” și „salvatoare” este Maia Sandu și cum, chipurile, au scos Republica Moldova din sărăcie. Când 100 de milioane de euro sunt anunțate pentru comunicare, mass-media și societatea civilă, iar președintele Parlamentului spune că „nu știe exact” cum vor fi folosite, întrebarea este firească: vor fi finanțate jurnalismul independent și pluralismul sau va fi alimentată aceeași uriașă mașinărie de lustruire a imaginii guvernării?

Ani la rând, PAS și Maia Sandu au beneficiat de o presă docilă, hrănită generos din granturi și proiecte europene, care a închis ochii la eșecuri și a lovit, uneori murdar, în cei care au refuzat să mai înghită minciunile puterii. Articole denigratoare, etichete, manipulări și campanii coordonate au fost prezentate drept jurnalism, în timp ce schemele, nepotismul și sărăcirea oamenilor au fost împachetate în slogane despre reforme și integrare europeană.

În curând, internetul ar putea rămâne unul dintre puținele spații în care adevărul mai poate ajunge direct la oameni. Deși se lucrează asiduu să fie cenzurat și acesta. Sute de jurnaliști, experți de serviciu și influenceri vor continua să caramelizeze bucățica de rahat, adică pe PAS, încercând să ne convingă că este bomboană. Dar, indiferent câte milioane vor mai fi aruncate pentru imaginea acestei guvernări, adevărul nu poate fi cumpărat la nesfârșit. Vom continua să vorbim despre nedreptăți, scheme și abuzuri și să luptăm pentru adevăr și dreptate, chiar dacă ni se va spune din nou că trebuie să tăcem pentru a nu deranja povestea frumoasă despre aderarea la Uniunea Europeană în 2028.”, scrie Dragoș Galbur.