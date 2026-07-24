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Noi informații MApN despre drona rusească doborâtă la Buzău

Photo of Timpul.md Timpul.md24 iulie 2026
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România a doborât, în premieră, o dronă care a pătruns în teritoriul său aerian. Incidentul a avut loc vineri dimineață, aparatul fiind distrus în județul Buzău, în apropierea localității Padina. În operațiune au fost implicate avioane italiene și ale armatei române. Italienii au tras, dar nu a atins ținta. Drona a fost doborâtă de pilotul român de pe F16.

„Vizual, piloții ne-au raportat că e o amenințare de tip Shahed”, a declarat generalul Gheorghita Vlad, șeful statului major al Apararii, care a sustinut o conferință de presă alături de generalul Gheorghe Maxim.

„Nu putem spune în momentul de față că acel aparat aparține unui anumit stat sau că a vizat un anumit obiectiv sau că a fost cu încărcătură sau fără încărcătură. Sunt multe detalii tehnice care vor fi stabilite după finalizarea anchetei”, a adăugat el.

Totuși, generalul Vlad a comentat că „nefiind o dronă de cercetare, de supraveghere, acest tip de dronă ar putea avea o încărcătură explozivă”.

De unde venea drona?

Drona care a fost doborâtă în județul Buzău a avut traiectoria Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. Oficialii MApN au precizat că aceasta are legătură cu atacurile rusești din regiunea Odessa.

„Situația în această dimineață în bazinul Mării Negre și spațiul aerian aferent acesteia a fost complexă. Acțiunile de atac împotriva Ucrainei, în regiunea Odessa, au continuat după ora 12.00 În acest context, una dintre drone a intrat în spațiul aerian al României”, a declarat generalul Gheorghe Maxim.

Oficialii MApN au susținut că drona doborâtă este singura care a intrat în spațiul românesc.

Cum a fost doborâtă drona?

Decizia de doborâre a dronei a fost luată imediat după intrarea acesteia în spațiul aerian al României, moment în care a fost identificată ca „țintă ostilă”, au declarat oficialii MApN. Că a durat o oră și 20 de minute ca acest lucru să se întâmple s-a datorat faptului că s-a așteptat ca aparatul să fie într-o zonă care nu punea în pericol siguranța populației.

„De la intrarea în spațiul aerian național ținta a fost însoțită permament“, susține generalul Maxim, în prima parte a treiectoriei de aeronavele Eurofighter ale italienilor, iar pe a doua parte de avioanele F-16 ale românilor. „S-a ales momentul optim în care aceasta a fost doborâtă”, a spus el.

S-a tras de două ori pentru a doborî drona.

„Aeronavele italiene au angajat ținta, au tras și probabil, nu putem să estimăm, din ce motiv racheta lansată de avionul Eurofighter italian nu a lovit ținta. (Au tras) la Vest de Dunăre, în județul Brăila”, a precizat generalul Gheorghe Maxim.

După câteva minute, pilotul român de la manșa F 16 a reușit să doboare drona.

Oficialii MApN nu au precizat ce fel de încărcătură s-a folosit sau cât a costat operațiunea. În acest moment, se caută resturile rachetei trase de italieni.

Pe unde a trecut drona?

Traseul dronei a fost Sulina-Brăila-Fetești-Buzău, însă oficialii MApN susțin că aceasta nu a trecut pe deasupra aglomerărilor urbani, ci doar a sateleor și comunelor.

De asemenea, susțin reprezentanții Armatei, drona nu a survolat centrala de la Cernavodă sau baza de la Fetești.

Întrebat dacă drona se îndrepta spre bucurești, generalul Vlad a spus că detaliile incidentulul vor fi stabilite de anchetă, însă a adăugat că acestă dronă a avut un alt traiect de zbor faţă de altele care au intrat până acum în spațiul românesc.

„Nu este o acţiune care s-a mai întâmplat în spaţiul aerian al României. Este ceva de noutate. Trebuie să analizăm din punct de vedere procedural, din punct de vedere operaţional, care a fost intenţia acestei ameninţări. Nu putem să ne pronunţăm în momentul de faţă”, a spus el. .

Conferința de presă este sustinută de generalul Gheorghita Vlad, șeful statului major al Apararii, și de general de brigadă Gheorghe Maxim, locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor. Întrunit

  • acțiunea de astăzi reușită a fost rezultatul colaborării forțelor aeriene române și italiene
  • de la intrarea în spațiul național ținta a fost permanent însoțită

A trecut o oră si 20 de minute până a fost angajată ținta. De ce?

  • Decizia a fost luată imediat după intrarea în spațiul național românesc. Decizia de angajare comportă mai multe acțiuni. Angajarea doar în zonele în care nu există un pericol. E mai importantă siguranța populației.
  • Nu au fost îndeplinite condițiile tehnice și legale
  • Avioanele italiene au tras, au angajat ținta și nu putem să estimăm de ce racheta nu a lovit ținta. Italienii au angajat ținta când s-au îndeplinit condițiile tehnice pentru angajarea acesteia, în așa fel încât pagubele să fie minime.
  • La Vest de Dunăre, în Brăila.

Vizual puteți să aveți indicii dacă drona e rusească și dacă avea explozibil?

  • Vizual piloții ne-au raportat că este o amenințare de tip Shahed.
  • Nefiind o dronă de cercetare, de supraveghere, acest tip de dronă ar putea avea o încărcătură explozivă.

Traiectul a fost liniar?

  • A fost liniar, de la intrarea în țară.

Ce s-a întâmplat cu racheta trasă de italieni?

  • Avem două echipe de căutare la sol. Când finalizăm, vă punem la dispoziție informații.
  • Raza de combatere a fost de maxim 25 de kilometri între cele două evenimente.

S-a deprins drona dintr-un roi și cine a luat decizia angajării?

  • Situația în spațiul aerian a fost foarte complexă. Acțiunea de atac în zona Ucrainei, în zona Odessa a continuat până la ora 12.00. O dronă a deviat.

Nu știm dacă a provenit dintr-un grup de drone?

  • Din surse deschise, tot ce declarăm ne poate pune în pericol operațiunile.

Nu a existat pericolul ca drona să prăbusească deasupra bazelor militare?

Negativ.

Pe deasupra centralei de la Cernavodă?

  • Nu.
  • Drona a trecut peste zone locuite. Nu a trecut pe deasupra zonelor urbane.

Puteți să ne dați detalii despre cei doi piloți români?

  • Sunt minunați. Cel care a angajat drona e căpitan, cel care l-a asigurat e locotenent. Doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani.

De ce a fost nevoie ca drona să ajungă până la Buzău?

  • În zona respectivă e intersecția a trei județe: Brăila, Ialomița, Buzău.

E singura dronă care a intrat astăzi pe teritoriul României?

  • Afirmativ, da.

Ați discutat cu partea ucraineană?

  • Am ținut permanent legătura cu colegii ucraineni.

Pilotul va fi decorat?

  • Îmi doresc să fie decorat, și cu ordine naționale îmi doresc.
  • Nu s-a pus niciodată problema ca Armata să nu-și facă datoria, nu s-au întrunit condițiile până azi.

Este una din cele două drone în Marea Neagră anunțate de ucraineni?

  • Erau mai multe drone în Marea Neagră.

Despre dezinformările care circulă:

  • Este foarte multa dezinformare. Societatea e foarte polarizată. De aceea noi, MApN, am încercat să comunicăm prompt, corect, dar sunt detalii operaționale cu care nu putem veni în fața dvs.

A anunțat ministrul că revine din vacanță?

  • Am discutat cu ministrul azi. Nu am avut nicio curiozitate să-l âîntreb dacă își întrerupe concediul. Situația de secururitate României va fi destul de critică și va trebui să găsim resusrsele.

De câte ori au tras aeronavele?

  • De două ori în total. O dată aeronava italiană, o dată cea românească.
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Photo of Timpul.md Timpul.md24 iulie 2026
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