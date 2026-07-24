Noi informații MApN despre drona rusească doborâtă la Buzău
România a doborât, în premieră, o dronă care a pătruns în teritoriul său aerian. Incidentul a avut loc vineri dimineață, aparatul fiind distrus în județul Buzău, în apropierea localității Padina. În operațiune au fost implicate avioane italiene și ale armatei române. Italienii au tras, dar nu a atins ținta. Drona a fost doborâtă de pilotul român de pe F16.
„Vizual, piloții ne-au raportat că e o amenințare de tip Shahed”, a declarat generalul Gheorghita Vlad, șeful statului major al Apararii, care a sustinut o conferință de presă alături de generalul Gheorghe Maxim.
„Nu putem spune în momentul de față că acel aparat aparține unui anumit stat sau că a vizat un anumit obiectiv sau că a fost cu încărcătură sau fără încărcătură. Sunt multe detalii tehnice care vor fi stabilite după finalizarea anchetei”, a adăugat el.
Totuși, generalul Vlad a comentat că „nefiind o dronă de cercetare, de supraveghere, acest tip de dronă ar putea avea o încărcătură explozivă”.
De unde venea drona?
Drona care a fost doborâtă în județul Buzău a avut traiectoria Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. Oficialii MApN au precizat că aceasta are legătură cu atacurile rusești din regiunea Odessa.
„Situația în această dimineață în bazinul Mării Negre și spațiul aerian aferent acesteia a fost complexă. Acțiunile de atac împotriva Ucrainei, în regiunea Odessa, au continuat după ora 12.00 În acest context, una dintre drone a intrat în spațiul aerian al României”, a declarat generalul Gheorghe Maxim.
Oficialii MApN au susținut că drona doborâtă este singura care a intrat în spațiul românesc.
Cum a fost doborâtă drona?
Decizia de doborâre a dronei a fost luată imediat după intrarea acesteia în spațiul aerian al României, moment în care a fost identificată ca „țintă ostilă”, au declarat oficialii MApN. Că a durat o oră și 20 de minute ca acest lucru să se întâmple s-a datorat faptului că s-a așteptat ca aparatul să fie într-o zonă care nu punea în pericol siguranța populației.
„De la intrarea în spațiul aerian național ținta a fost însoțită permament“, susține generalul Maxim, în prima parte a treiectoriei de aeronavele Eurofighter ale italienilor, iar pe a doua parte de avioanele F-16 ale românilor. „S-a ales momentul optim în care aceasta a fost doborâtă”, a spus el.
S-a tras de două ori pentru a doborî drona.
„Aeronavele italiene au angajat ținta, au tras și probabil, nu putem să estimăm, din ce motiv racheta lansată de avionul Eurofighter italian nu a lovit ținta. (Au tras) la Vest de Dunăre, în județul Brăila”, a precizat generalul Gheorghe Maxim.
După câteva minute, pilotul român de la manșa F 16 a reușit să doboare drona.
Oficialii MApN nu au precizat ce fel de încărcătură s-a folosit sau cât a costat operațiunea. În acest moment, se caută resturile rachetei trase de italieni.
Pe unde a trecut drona?
Traseul dronei a fost Sulina-Brăila-Fetești-Buzău, însă oficialii MApN susțin că aceasta nu a trecut pe deasupra aglomerărilor urbani, ci doar a sateleor și comunelor.
De asemenea, susțin reprezentanții Armatei, drona nu a survolat centrala de la Cernavodă sau baza de la Fetești.
Întrebat dacă drona se îndrepta spre bucurești, generalul Vlad a spus că detaliile incidentulul vor fi stabilite de anchetă, însă a adăugat că acestă dronă a avut un alt traiect de zbor faţă de altele care au intrat până acum în spațiul românesc.
„Nu este o acţiune care s-a mai întâmplat în spaţiul aerian al României. Este ceva de noutate. Trebuie să analizăm din punct de vedere procedural, din punct de vedere operaţional, care a fost intenţia acestei ameninţări. Nu putem să ne pronunţăm în momentul de faţă”, a spus el. .
Conferința de presă este sustinută de generalul Gheorghita Vlad, șeful statului major al Apararii, și de general de brigadă Gheorghe Maxim, locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor. Întrunit
- acțiunea de astăzi reușită a fost rezultatul colaborării forțelor aeriene române și italiene
- de la intrarea în spațiul național ținta a fost permanent însoțită
A trecut o oră si 20 de minute până a fost angajată ținta. De ce?
- Decizia a fost luată imediat după intrarea în spațiul național românesc. Decizia de angajare comportă mai multe acțiuni. Angajarea doar în zonele în care nu există un pericol. E mai importantă siguranța populației.
- Nu au fost îndeplinite condițiile tehnice și legale
- Avioanele italiene au tras, au angajat ținta și nu putem să estimăm de ce racheta nu a lovit ținta. Italienii au angajat ținta când s-au îndeplinit condițiile tehnice pentru angajarea acesteia, în așa fel încât pagubele să fie minime.
- La Vest de Dunăre, în Brăila.
Vizual puteți să aveți indicii dacă drona e rusească și dacă avea explozibil?
- Vizual piloții ne-au raportat că este o amenințare de tip Shahed.
- Nefiind o dronă de cercetare, de supraveghere, acest tip de dronă ar putea avea o încărcătură explozivă.
Traiectul a fost liniar?
- A fost liniar, de la intrarea în țară.
Ce s-a întâmplat cu racheta trasă de italieni?
- Avem două echipe de căutare la sol. Când finalizăm, vă punem la dispoziție informații.
- Raza de combatere a fost de maxim 25 de kilometri între cele două evenimente.
S-a deprins drona dintr-un roi și cine a luat decizia angajării?
- Situația în spațiul aerian a fost foarte complexă. Acțiunea de atac în zona Ucrainei, în zona Odessa a continuat până la ora 12.00. O dronă a deviat.
Nu știm dacă a provenit dintr-un grup de drone?
- Din surse deschise, tot ce declarăm ne poate pune în pericol operațiunile.
Nu a existat pericolul ca drona să prăbusească deasupra bazelor militare?
Negativ.
Pe deasupra centralei de la Cernavodă?
- Nu.
- Drona a trecut peste zone locuite. Nu a trecut pe deasupra zonelor urbane.
Puteți să ne dați detalii despre cei doi piloți români?
- Sunt minunați. Cel care a angajat drona e căpitan, cel care l-a asigurat e locotenent. Doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani.
De ce a fost nevoie ca drona să ajungă până la Buzău?
- În zona respectivă e intersecția a trei județe: Brăila, Ialomița, Buzău.
E singura dronă care a intrat astăzi pe teritoriul României?
- Afirmativ, da.
Ați discutat cu partea ucraineană?
- Am ținut permanent legătura cu colegii ucraineni.
Pilotul va fi decorat?
- Îmi doresc să fie decorat, și cu ordine naționale îmi doresc.
- Nu s-a pus niciodată problema ca Armata să nu-și facă datoria, nu s-au întrunit condițiile până azi.
Este una din cele două drone în Marea Neagră anunțate de ucraineni?
- Erau mai multe drone în Marea Neagră.
Despre dezinformările care circulă:
- Este foarte multa dezinformare. Societatea e foarte polarizată. De aceea noi, MApN, am încercat să comunicăm prompt, corect, dar sunt detalii operaționale cu care nu putem veni în fața dvs.
A anunțat ministrul că revine din vacanță?
- Am discutat cu ministrul azi. Nu am avut nicio curiozitate să-l âîntreb dacă își întrerupe concediul. Situația de secururitate României va fi destul de critică și va trebui să găsim resusrsele.
De câte ori au tras aeronavele?
- De două ori în total. O dată aeronava italiană, o dată cea românească.