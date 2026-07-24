Noi informații MApN despre drona rusească doborâtă la Buzău

România a doborât, în premieră, o dronă care a pătruns în teritoriul său aerian. Incidentul a avut loc vineri dimineață, aparatul fiind distrus în județul Buzău, în apropierea localității Padina. În operațiune au fost implicate avioane italiene și ale armatei române. Italienii au tras, dar nu a atins ținta. Drona a fost doborâtă de pilotul român de pe F16.

„Vizual, piloții ne-au raportat că e o amenințare de tip Shahed”, a declarat generalul Gheorghita Vlad, șeful statului major al Apararii, care a sustinut o conferință de presă alături de generalul Gheorghe Maxim.

„Nu putem spune în momentul de față că acel aparat aparține unui anumit stat sau că a vizat un anumit obiectiv sau că a fost cu încărcătură sau fără încărcătură. Sunt multe detalii tehnice care vor fi stabilite după finalizarea anchetei”, a adăugat el.

Totuși, generalul Vlad a comentat că „nefiind o dronă de cercetare, de supraveghere, acest tip de dronă ar putea avea o încărcătură explozivă”.

De unde venea drona?

Drona care a fost doborâtă în județul Buzău a avut traiectoria Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. Oficialii MApN au precizat că aceasta are legătură cu atacurile rusești din regiunea Odessa.

„Situația în această dimineață în bazinul Mării Negre și spațiul aerian aferent acesteia a fost complexă. Acțiunile de atac împotriva Ucrainei, în regiunea Odessa, au continuat după ora 12.00 În acest context, una dintre drone a intrat în spațiul aerian al României”, a declarat generalul Gheorghe Maxim.

Oficialii MApN au susținut că drona doborâtă este singura care a intrat în spațiul românesc.

Cum a fost doborâtă drona?

Decizia de doborâre a dronei a fost luată imediat după intrarea acesteia în spațiul aerian al României, moment în care a fost identificată ca „țintă ostilă”, au declarat oficialii MApN. Că a durat o oră și 20 de minute ca acest lucru să se întâmple s-a datorat faptului că s-a așteptat ca aparatul să fie într-o zonă care nu punea în pericol siguranța populației.

„De la intrarea în spațiul aerian național ținta a fost însoțită permament“, susține generalul Maxim, în prima parte a treiectoriei de aeronavele Eurofighter ale italienilor, iar pe a doua parte de avioanele F-16 ale românilor. „S-a ales momentul optim în care aceasta a fost doborâtă”, a spus el.

S-a tras de două ori pentru a doborî drona.

„Aeronavele italiene au angajat ținta, au tras și probabil, nu putem să estimăm, din ce motiv racheta lansată de avionul Eurofighter italian nu a lovit ținta. (Au tras) la Vest de Dunăre, în județul Brăila”, a precizat generalul Gheorghe Maxim.

După câteva minute, pilotul român de la manșa F 16 a reușit să doboare drona.

Oficialii MApN nu au precizat ce fel de încărcătură s-a folosit sau cât a costat operațiunea. În acest moment, se caută resturile rachetei trase de italieni.

Pe unde a trecut drona?

Traseul dronei a fost Sulina-Brăila-Fetești-Buzău, însă oficialii MApN susțin că aceasta nu a trecut pe deasupra aglomerărilor urbani, ci doar a sateleor și comunelor.

De asemenea, susțin reprezentanții Armatei, drona nu a survolat centrala de la Cernavodă sau baza de la Fetești.

Întrebat dacă drona se îndrepta spre bucurești, generalul Vlad a spus că detaliile incidentulul vor fi stabilite de anchetă, însă a adăugat că acestă dronă a avut un alt traiect de zbor faţă de altele care au intrat până acum în spațiul românesc.

„Nu este o acţiune care s-a mai întâmplat în spaţiul aerian al României. Este ceva de noutate. Trebuie să analizăm din punct de vedere procedural, din punct de vedere operaţional, care a fost intenţia acestei ameninţări. Nu putem să ne pronunţăm în momentul de faţă”, a spus el. .

Conferința de presă este sustinută de generalul Gheorghita Vlad, șeful statului major al Apararii, și de general de brigadă Gheorghe Maxim, locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor. Întrunit

acțiunea de astăzi reușită a fost rezultatul colaborării forțelor aeriene române și italiene

de la intrarea în spațiul național ținta a fost permanent însoțită

A trecut o oră si 20 de minute până a fost angajată ținta. De ce?

Decizia a fost luată imediat după intrarea în spațiul național românesc. Decizia de angajare comportă mai multe acțiuni. Angajarea doar în zonele în care nu există un pericol. E mai importantă siguranța populației.

Nu au fost îndeplinite condițiile tehnice și legale

Avioanele italiene au tras, au angajat ținta și nu putem să estimăm de ce racheta nu a lovit ținta. Italienii au angajat ținta când s-au îndeplinit condițiile tehnice pentru angajarea acesteia, în așa fel încât pagubele să fie minime.

La Vest de Dunăre, în Brăila.

Vizual puteți să aveți indicii dacă drona e rusească și dacă avea explozibil?

Vizual piloții ne-au raportat că este o amenințare de tip Shahed.

Nefiind o dronă de cercetare, de supraveghere, acest tip de dronă ar putea avea o încărcătură explozivă.

Traiectul a fost liniar?

A fost liniar, de la intrarea în țară.

Ce s-a întâmplat cu racheta trasă de italieni?

Avem două echipe de căutare la sol. Când finalizăm, vă punem la dispoziție informații.

Raza de combatere a fost de maxim 25 de kilometri între cele două evenimente.

S-a deprins drona dintr-un roi și cine a luat decizia angajării?

Situația în spațiul aerian a fost foarte complexă. Acțiunea de atac în zona Ucrainei, în zona Odessa a continuat până la ora 12.00. O dronă a deviat.

Nu știm dacă a provenit dintr-un grup de drone?

Din surse deschise, tot ce declarăm ne poate pune în pericol operațiunile.

Nu a existat pericolul ca drona să prăbusească deasupra bazelor militare?

Negativ.

Pe deasupra centralei de la Cernavodă?

Nu.

Drona a trecut peste zone locuite. Nu a trecut pe deasupra zonelor urbane.

Puteți să ne dați detalii despre cei doi piloți români?

Sunt minunați. Cel care a angajat drona e căpitan, cel care l-a asigurat e locotenent. Doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani.

De ce a fost nevoie ca drona să ajungă până la Buzău?

În zona respectivă e intersecția a trei județe: Brăila, Ialomița, Buzău.

E singura dronă care a intrat astăzi pe teritoriul României?

Afirmativ, da.

Ați discutat cu partea ucraineană?

Am ținut permanent legătura cu colegii ucraineni.

Pilotul va fi decorat?

Îmi doresc să fie decorat, și cu ordine naționale îmi doresc.

Nu s-a pus niciodată problema ca Armata să nu-și facă datoria, nu s-au întrunit condițiile până azi.

Este una din cele două drone în Marea Neagră anunțate de ucraineni?

Erau mai multe drone în Marea Neagră.

Despre dezinformările care circulă:

Este foarte multa dezinformare. Societatea e foarte polarizată. De aceea noi, MApN, am încercat să comunicăm prompt, corect, dar sunt detalii operaționale cu care nu putem veni în fața dvs.

A anunțat ministrul că revine din vacanță?

Am discutat cu ministrul azi. Nu am avut nicio curiozitate să-l âîntreb dacă își întrerupe concediul. Situația de secururitate României va fi destul de critică și va trebui să găsim resusrsele.

De câte ori au tras aeronavele?

De două ori în total. O dată aeronava italiană, o dată cea românească.