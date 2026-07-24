Partidul Nostru acuză „haos legislativ” în Parlament: „1113 pagini de proiecte de lege nu pot fi votate peste noapte”

Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru acuză majoritatea PAS că sacrifică procedurile legislative în favoarea vitezei de adoptare a proiectelor de lege. În cadrul unui briefing de presă susținut în Parlament, deputații formațiunii au declarat că cele 23 de proiecte incluse pe ordinea de zi însumează 1113 pagini doar în textele de bază, fără notele informative, avizele și sintezele, ceea ce face imposibilă examinarea lor responsabilă înainte de vot.

Vicepreședinta fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, Elena Grițco, a avertizat că graba cu care sunt promovate proiectele de lege poate avea consecințe grave asupra calității actului legislativ.

„Ne amintim cu toții de proiectele care au avut o rezonanță deosebită în societate și care au fost aprobate peste noapte. Nu putem permite ca astfel de lucruri să se repete. Cerem ca în Parlament să conteze calitatea actului legislativ, nu cantitatea”, a declarat Elena Grițco.

Deputatul Nicolae Margarint a amintit cazul legii amnistiei, votată fără o examinare suficientă, care ulterior a permis eliberarea unor condamnați.

„Ne amintim cu toții de proiectele aprobate peste noapte, inclusiv de legea amnistiei, care a dus la eliberarea unor condamnați pe viață. Nu putem lăsa astfel de lucruri să se întâmple din nou”, a declarat Nicolae Margarint.

Acesta a subliniat că Partidul Nostru susține procesul de integrare europeană, însă acesta nu poate servi drept pretext pentru adoptarea în grabă a legilor.

„Partidul Nostru a susținut și susține toate legile care transpun directivele Uniunii Europene. Dar integrarea europeană nu înseamnă viteză, ci calitate”, a afirmat deputatul.

La rândul său deputatul Alexandr Berlinschii a declarat că fracțiunea este gata să participe la ședințe plenare inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, dacă acest lucru este necesar pentru examinarea temeinică a proiectelor.

„Noi am propus ca astăzi să fie examinate două-trei proiecte de lege, iar sâmbătă și duminică să continuăm ședințele Parlamentului. Suntem gata să lucrăm, dar vrem să intrăm în esența fiecărui proiect și să asigurăm calitatea actului legislativ. Revolta noastră este legată de nerespectarea procedurii, nu de conținutul proiectelor”, a spus Berlinschii.

Totodată, Alexandr Berlinschii a atras atenția că simpla lectură a proiectelor incluse pe ordinea de zi ar necesita peste 44 de ore.

„Doar ca să citești acest volum de documente ai nevoie de peste 44 de ore. Fac un apel către cei de la Guinness să vină să stabilească un nou record pentru deputații PAS. Ori ne batem joc de actul legislativ, ori încercăm să batem recorduri. Îi provoc pe deputații PAS să spună măcar denumirile proiectelor pe care urmează să le voteze astăzi”, a declarat Alexandr Berlinschii.

El a adăugat că Partidul Nostru nu se opune examinării proiectelor, ci modului în care acestea sunt promovate.

„Nu avem nimic împotriva examinării acestor legi. Dar asta nu înseamnă că ele trebuie băgate pe ușa din spate sau scoase de sub masă”, a mai spus Berlinschii.

La rândul său, deputatul Constantin Cuiumju a comparat situația actuală cu practicile din perioada statului capturat.

„Ne-am întors în perioada statului capturat, când peste noapte se spunea ce trebuie votat și nu mai era nevoie să citești proiectele. Eu am reușit să analizez doar cele opt proiecte examinate în comisia din care fac parte. Celelalte 15 nu pot fi analizate fizic într-un timp atât de scurt. Noi nu putem vota astfel”, a declarat Constantin Cuiumju.

Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru susține că nu contestă conținutul proiectelor de lege și nici munca depusă de ministere și experți pentru elaborarea acestora, ci modul în care acestea sunt promovate spre adoptare, fără respectarea unui proces legislativ care să permită examinarea și votul în cunoștință de cauză.