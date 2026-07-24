Internațional

Moldovean condamnat la 13 ani de închisoare în Rusia. A fost învinuit de spionaj

Photo of Timpul.md Timpul.md24 iulie 2026
0 0

Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 26 de ani, a fost condamnat în Rusia la 13 ani de închisoare într-un dosar de spionaj. Acesta se află în arest din noiembrie 2024.

Evgheni Cijen a fost condamnat la 13 ani de închisoare într-o colonie de regim strict, fiind acuzat de spionaj.

Sentința a fost pronunțată de Curtea Municipală din Moscova în februarie 2026, iar acum Curtea de Apel a menținut decizia instanței. Esența acuzațiilor care i-au fost aduse nu este cunoscută. 

Procesul s-a desfășurat cu ușile închise, iar Cijen și apărătorii săi nu au comentat decizia completului de apel.

Mediazona scrie că moldoveanul se află în arest din 28 noiembrie 2024.

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md24 iulie 2026
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *