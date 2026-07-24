Moldovean condamnat la 13 ani de închisoare în Rusia. A fost învinuit de spionaj

Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 26 de ani, a fost condamnat în Rusia la 13 ani de închisoare într-un dosar de spionaj. Acesta se află în arest din noiembrie 2024.

Evgheni Cijen a fost condamnat la 13 ani de închisoare într-o colonie de regim strict, fiind acuzat de spionaj.

Sentința a fost pronunțată de Curtea Municipală din Moscova în februarie 2026, iar acum Curtea de Apel a menținut decizia instanței. Esența acuzațiilor care i-au fost aduse nu este cunoscută.

Procesul s-a desfășurat cu ușile închise, iar Cijen și apărătorii săi nu au comentat decizia completului de apel.

Mediazona scrie că moldoveanul se află în arest din 28 noiembrie 2024.