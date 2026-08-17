Carantină în Vulcănești din cauza pestei porcine africane

În Vulcănești, UTA Găgăuzia, au fost instituite restricții de carantină după depistarea unor focare de pestă porcină africană (PPA).

Măsurile sunt în vigoare din 5 august, pentru o perioadă de 30 de zile, și se aplică atât pe teritoriul orașului, cât și în zona gării.

Specialiștii veterinari efectuează evidența porcinelor, monitorizează starea animalelor și situația epidemiologică. La intrările în localitate au fost instalate indicatoare și bariere de dezinfecție.

Pe durata carantinei este interzisă scoaterea din Vulcănești a porcinelor și a produselor provenite de la acestea.

Proprietarii sunt îndemnați să declare animalele pe care le dețin și să informeze serviciile veterinare despre cazurile de îmbolnăvire sau moarte a porcinelor, pentru a preveni răspândirea infecției.