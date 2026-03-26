Inepțiile lui Ignatiev. Cere Chișinăului să recunoască „moldoveneasca”, rusa și ucraineana drept limbi de stat în R. Moldova

Tiraspolul propune Chișinăului să ofere limbilor ruse, ucrainene și „moldovenești” statut de limbi de stat. Declarația a fost făcută de către așa-zisul „ministru de externe” din Transnistria, Vitali Ignatiev, în cadrul unui interviu pentru agenția rusă de stat RIA Novosti.

Întrebat despre propunerea Chișinăului privind trecerea tuturor școlilor cu predare în „limba moldovenească” cu grafie chirilică din regiunea transnistreană la predarea în limba română, reprezentantul administrației separatiste a declarat că această abordare nu corespunde standardelor și normelor europene și mondiale.

„Din câte cunoașteți, în Transnistria există trei limbi oficiale – moldoveneasca, rusa și ucraineana. Cetățenii pot alege liber în care dintre acestea vor învăța copiii lor. Orice forme de presiune sau impunere sunt inacceptabile”, a declarat el.

Potrivit lui Ignatiev, dacă Chișinăul intenționează să se apropie cu adevărat de Tiraspol, „atunci ar trebui să înceapă prin acordarea statutului de limbă de stat, chiar în Republica Moldova, limbilor moldovenească, rusă și ucraineană, pe lângă limba română existentă”.

„Acesta ar fi un pas real în spiritul „convergenței” către poporul multinațional din Transnistria, care să corespundă identității acestuia… O astfel de decizie ar fi cea mai bună modalitate de a demonstra transparența și caracterul democratic al sferei etnolingvistice din Republica Moldova. Transnistria a transmis oficial această inițiativă și așteaptă reacția părții moldovenești”, a adăugat el.

Amintim că, acum o lună, în cadrul întrevederii reprezentanților politici în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri a propus trecerea tuturor școlilor cu predare în „limba moldovenească” cu grafie chirilică din stânga Nistrului la predarea în limba română: „Aici nu este vorba despre politică, dar despre oferirea posibilității ca copiii să beneficieze de o educație de calitate în limba lor maternă”.