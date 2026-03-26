Șefa Consiliului Audiovizualului a refuzat să-i răspundă Dianei Caraman, la o întrebare adresată în limba rusă

Deputata PCRM Diana Caraman s-a pomenit cu un răspuns în limba engleză din partea șefei Consiliului Audiovizualului (CA), Liliana Vițu, căreia i-a adresat o întrebare în limba rusă, în cadrul audierii Raportului de activitate pentru anul 2025 al instituției, organizată de Comisia pentru cultură și mass media a Parlamentului, la 25 martie. „Nu am înțeles, cer traducere, dar ați spus numai falsuri”, i-a spus alesei poporului președinta CA.

Diana Caraman a întrebat-o, în limba rusă, pe șefa CA ce măsuri a întreprins pentru asigurarea pluralismului mediatic în ultimele campanii electorale.

„Dar traducerea este disponibilă? Nu sunt sigură că am înțeles corect…. Eu vreau să înțeleg care este întrebarea”, a declarat, în replică, Liliana Vițu.

Diana Caraman a spus, tot în limba rusă, că va reformula întrebarea. „Nu, eu nu înțeleg. Aș vrea traducere”, a întrerupt-o Liliana Vițu.

Șefa CA a continuat în limba engleză: „Since you spoke in a foreign language, I will also speak in a foreign language that I know (n.r. odată ce ați vorbit într-o limbă străină, voi vorbi și eu într-o limbă străină pe care o cunosc”.

După care a precizat în română: „Pentru cei care ne urmăresc și din respect pentru populația Republicii Moldova, dar și Constituția Republicii Moldova, care spune că limba oficială a acestei țări este limba română, voi răspunde că ați avut un amalgam de falsuri în expunerea dumneavoastră”.