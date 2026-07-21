Carburanții se scumpesc în continuare. Noile tarife stabilite de ANRE

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine.

Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 29,41 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 29,01 lei.

Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 22 de bani la benzină și cu 48 de bani la motorină.

Totodată, amintim că astăzi Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat includerea aportului destinat constituirii stocurilor de urgență de produse petroliere în marja comercială aplicată la benzină și motorină. Potrivit instituției, este vorba despre o contribuție de 0,48 lei pentru fiecare litru de carburant, prevăzută de Legea nr. 119/2026.