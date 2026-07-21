Guvernarea PAS scumpește prețul la benzină și motorină

Din 1 august șoferii vor plăti o taxă suplimentară de 48 de bani la fiecare litru de benzină și motorină. ANRE a aprobat modificarea marjei comerciale pentru benzină și motorină.

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a aprobat includerea în marja comercială specifică a unui aport de 0,48 lei/litru pentru benzină și motorină, destinat constituirii și menținerii stocurilor de urgență de produse petroliere. Decizia a fost adoptată pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 119/2026 privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere, care instituie mecanismul de creare a stocurilor de urgență, necesare pentru asigurarea continuității aprovizionării cu carburanți în cazul unor eventuale situații excepționale sau perturbări ale pieței.

În urma modificării, marja comercială specifică va constitui 4,30 lei/litru pentru benzină și 4,32 lei/litru pentru motorină. Hotărârea va intra în vigoare la 1 august 2026.