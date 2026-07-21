Tofan a uitat să facă economie: Nu a redus numărul de ministere în Guvern

Vasile Tofan, desemnat pentru funcția de premier, a fost întrebat, la ședința de astăzi a Comisiei juridice, din ce motiv nu a redus numărul de ministere în Guvern și dacă planifică să o facă. „Riscăm să pierdem timp prețios. Dacă reorganizezi un minister, lumea trei luni nu face nimic îm afară de a se ocupa cu reogranizarea aceasta”, a răspuns Tofan.

„Referitor la structura Guvernului propusă de dvs, este loc de a o modifica sau nu?”, l-a întrebat deputatul independent Vasile Tarlev pe premierul desemnat.

„Există riscul de a pierde timp prețios în procesele în care ne-am angajat, avem foarte mult de lucru pentru integrarea europeană. Dacă reorganizezi un minister, lumea trei luni nu face nimic în afară de a se ocupa cu reogranizarea aceasta. Structura Guvernului va fi așa cum a fost prezentată”, a răspuns Vasile Tofan.