Noi detalii despre nava lovită în Marea Neagră: Avea la bord mii de tone de propan / Cum a fost salvat echipajul

La bordul navei cuprinse de flăcări în Marea Neagră se aflau 17 marinari, salvați în urma unei operațiuni complexe a autorităților române, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU).

Incidentul produs la bordul navei comerciale GAS LISBON a provocat avarii majore și izbucnirea unui incendiu la nivelul suprastructurii, astfel că echipajul format din 17 persoane a fost nevoit să se refugieze în zona prova, fiind în imposibilitatea de a utiliza mijloacele proprii de evacuare, precizează DSU.

Alerta a fost primită prin intermediul MRCC Constanța, moment în care a fost declanșată o operațiune complexă de căutare și salvare.

În timp ce comunicațiile cu nava aflată în dificultate au fost menținute prin intermediul unei ambarcațiuni comerciale din apropiere, folosită ca releu radio, în sprijinul marinarilor au fost mobilizate o navă a Gărzii de Coastă și navele SAR APOLLO și SAR ARTEMIS, aparținând ARSVOM.

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, intervenția aeriană cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI nu s-a putut realiza.

După sosirea la locul intervenției, echipajul navei SAR APOLLO a lansat la apă două plute de salvare, reușind evacuarea în siguranță a tuturor celor 17 membri ai echipajului.

Trei dintre persoanele salvate necesitau îngrijiri medicale de urgență. Două victime prezentau arsuri pe aproximativ 10-15% din suprafața corpului, iar cea de-a treia suferise multiple plăgi și prezenta hemoragie, conform DSU.

După evacuare, nava SAR APOLLO s-a deplasat către Portul Sulina, în timp ce ISU „Delta” al județului Tulcea a mobilizat o ambarcațiune multirol și o echipă medicală pentru preluarea rapidă a victimelor și transportul lor către UPU Tulcea.

În prezent, nava este ancorată, iar incendiul se manifestă în continuare la nivelul suprastructurii. Autoritățile au emis un mesaj de avertizare pentru toate navele din zonă în vederea evitării perimetrului afectat și continuă monitorizarea situației.

Tancul petrolier GAS LISBON, aflat sub pavilion Liberia, transporta peste 3.790 de tone de propan din Egipt spre Ucraina când a fost lovit în Zona Economică Exclusivă a României, incident descris de Nicușor Dan drept „parte a agresiunii Federației Ruse” în Marea Neagră.