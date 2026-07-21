Situația se agravează în Orientul Mijlociu: MAE a emis o alertă de călătorie și le recomandă moldovenilor să amâne deplăsările în regiune

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o alertă de călătorie pentru Orientul Mijlociu și recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite orice deplasare neesențială în regiune, pe fondul situației de securitate. Totodată, moldovenii aflați deja în statele vizate sunt îndemnați să manifeste prudență sporită și să respecte indicațiile autorităților locale.

„În contextul actual al situației de securitate din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe recomandă ferm cetățenilor Republicii Moldova să evite orice călătorie neesențială în regiune. Cetățenii care se află deja în statele din regiune sunt îndemnați să manifeste vigilență sporită, să urmărească permanent informațiile furnizate de autoritățile locale și să respecte cu strictețe instrucțiunile de securitate emise în situații de urgență.

Ministerul îndeamnă cetățenii să se informeze exclusiv din surse oficiale cu privire la evoluțiile situației de securitate din zona în care se află și să mențină contactul cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova acreditate în statele respective.

În prezent, în mai multe state din Orientul Mijlociu sunt instituite restricții privind utilizarea spațiului aerian, fapt care poate afecta programul curselor aeriene. În acest context, cetățenilor li se recomandă să mențină legătura cu companiile aeriene și/sau agențiile de turism, să verifice periodic statutul zborurilor și să ia în considerare opțiuni alternative de deplasare, doar în măsura în care acestea nu implică riscuri suplimentare de securitate.

Totodată, cetățenii Republicii Moldova sunt încurajați să comunice datele de contact misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova din regiune, pentru a putea fi informați și contactați prompt în eventualitatea unei situații de urgență.

Pentru asistență consulară, cetățenii Republicii Moldova pot contacta misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din regiune:

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel

Email: [email protected]

Telefon de urgență: +972 52 778 9772

Facebook: https://www.facebook.com/MoldovainIsrael

Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite

(acreditată prin cumul pentru Regatul Bahrain și Regatul Arabiei Saudite)

Email: [email protected]

Telefon de urgență: +971 50 916 0778

Facebook: https://www.facebook.com/Moldovainuae

Ambasada Republicii Moldova în Statul Qatar

(acreditată prin cumul pentru Statul Kuweit)

Email: [email protected]

Telefon de urgență: +974 3377 3417

Facebook: https://www.facebook.com/MoldovaQatar

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

(acreditată prin cumul pentru Republica Liban și Egipt)

Email: [email protected]

Telefon de urgență: +90 541 687 2104

Facebook: https://www.facebook.com/MoldovainTurkey

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

(acreditată prin cumul pentru Republica Islamică Iran)

Email: [email protected]

Telefon de urgență: +994 50 228 51 35

Facebook: https://www.facebook.com/Amb.RM.la.Baku

Lista completă a misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova și datele de contact pot fi consultate aici: https://mfa.gov.md/ro/misiuni

Ministerul Afacerilor Externe va continua să monitorizeze evoluțiile din regiune și va informa publicul în cazul apariției unor noi evoluții relevante”, se arată într-un comunicat.