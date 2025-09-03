Cartierul 8 din Bălți – neglijat și uitat de autorități

Cartierul 8 din Bălți continuă să fie un simbol al nepăsării administrației locale. Drumurile sunt pline de gropi, trotuarele sunt crăpate, iluminatul public aproape inexistent, iar locurile de parcare lipsesc cu desăvârșire. Rezidenții se confruntă zilnic cu dificultăți care ar trebui rezolvate de autorități, dar acestea aleg să ignore realitatea.

Serviciile publice din zonă sunt minimale, iar spațiile de recreere sau parcurile lipsesc cu desăvârșire, lăsând comunitatea fără locuri sigure și accesibile pentru relaxare sau activități sociale. În timp ce problemele se acumulează, administrația locală pare să trateze situația cu indiferență, fără a propune soluții sau măsuri concrete.

Locuitorii spun că se simt abandonați, neauziți și neimportanți, în timp ce autoritățile demonstrează că nepăsarea poate fi sistematică și organizată, transformând neglijența într-un mod de funcționare a orașului. Cartierul 8 nu mai este doar neglijat – este, pentru comunitate, un exemplu de batjocură instituționalizată.

Observatorii locali atrag atenția că lipsa investițiilor în infrastructură și servicii de bază afectează nu doar confortul, ci și siguranța rezidenților. Drumurile impracticabile și iluminatul insuficient cresc riscurile accidentelor, iar lipsa parcurilor contribuie la degradarea calității vieții.

În condițiile în care administrația continuă să ignore semnalele comunității, locuitorii din Cartierul 8 cer măsuri urgente și atenție reală. Problema ridică întrebarea dacă Bălțiul va rămâne un oraș cu cartiere uitate sau dacă autoritățile vor demonstra că responsabilitatea față de cetățeni poate fi reală.