Casa Albă spune că Trump va discuta în câteva ore cu Rutte o posibilă retragere a SUA din NATO

Casa Albă a afirmat miercuri că preşedintele american Donald Trump va discuta cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre posibila retragere a Statelor Unite din Alianţa Nord-Atlantică în întâlnirea pe care cei doi o vor avea în câteva ore în Biroul Oval, transmite EFE, transmite Agerpres.

„Au fost puşi la încercare şi au eşuat”, a declarat, într-o conferinţă de presă, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, spunând că îl citează direct pe preşedintele american Donald Trump, potrivit AFP.

„Aş adăuga că este destul de trist că NATO a întors spatele americanilor în ultimele şase săptămâni, când americanii sunt cei care le finanţează apărarea”, a adăugat ea.