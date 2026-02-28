Federația Rusă, condamnată din nou la CEDO: A încălcat drepturile a șase locuitori din stânga Nistrului

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a constatat că Federația Rusă a încălcat drepturile a șase persoane din regiunea transnistreană, sancționate pentru participarea la o întrunire pașnică la Tiraspol. Incidentul s-a petrecut în iunie 2018, iar hotărârea a fost pronunțată pe 19 februarie 2026, la Strasbourg.

Dosarul se referă la un protest cu caracter social, organizat de așa-zisul „partid al comuniștilor” din regiune. Majoritatea participanților, în mare parte pensionari, au criticat administrația din stânga Nistrului pentru situația socială precară. Evenimentul a fost de amploare redusă și s-a desfășurat pașnic, iar revendicările participanților au fost strict de natură socială.

A doua zi, participanții au fost trași la răspundere pentru „adunare neautorizată”. Trei dintre ei au fost arestați pentru perioade între 6 și 14 zile, iar altor trei li s-au aplicat amenzi.

„Persoanele arestate au fost deținute în izolatorul de detenție provizorie al „miliției din Tiraspol” în condiții pe care Curtea le-a calificat drept incompatibile cu standardele Convenției. Reclamanții au descris condițiile ca fiind inumane: spațiul personal era de sub 4 m² per deținut, celulele erau insalubre, infestate cu paraziți, umede și supraaglomerate, fără acces adecvat la lumina zilei și ventilație. Totodată, alimentele și apa potabilă erau insuficiente și de calitate necorespunzătoare, facilitățile sanitare erau înfundate și neseparate de restul celulei, lenjeria de pat era inadecvată, iar accesul la duș și la asistență medicală – practic inexistent”, se arată în comunicatul Promo-LEX.

CEDO a constatat încălcarea mai multor articole din Convenție legate de libertatea de întrunire, interzicerea tratamentelor inumane sau degradante, dreptul la libertate, dreptul la un proces echitabil și dreptul la un recurs efectiv.

Curtea a subliniat că Republica Moldova și-a îndeplinit obligațiile pozitive și nu poartă răspundere în acest caz. Responsabilitatea a fost atribuită în totalitate Rusiei, ca stat care exercită control efectiv asupra regiunii.

Astfel, autoritățile de la Kremlin sunt obligate să plătească câte 15.000 de euro fiecăruia dintre cei trei reclamanți care au executat arest administrativ, câte 9.000 de euro fiecăruia dintre cei trei care au fost amendați și 4.800 de euro cheltuieli de judecată.