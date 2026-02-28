Criminalitatea, în scădere: Aproape o treime dintre infracțiuni, comise în Chișinău

Numărul infracțiunilor a scăzut cu 6% anul trecut, fiind înregistrate peste 23.000 de cazuri. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne, prezentate de Biroul Național de Statistică, rata infracționalității a coborât la 97 de infracțiuni la 10.000 de locuitori.

Potrivit BNS, cele mai multe infracțiuni au fost comise în mediul urban (63,2%), aproape una din trei în municipiul Chișinău, iar 25% au avut loc în spații publice.

Aproape una din patru infracțiuni înregistrate a fost clasificată ca excepțional de gravă, deosebit de gravă sau gravă, reprezentând 23,7% din total.

În structura acestora, 35,1% au vizat patrimoniul, iar 17% domeniul transporturilor. Totodată, au crescut infracțiunile economice și cele împotriva sănătății publice, în timp ce faptele împotriva autorităților și cele împotriva familiei și minorilor au scăzut.

Numărul infracțiunilor comise de minori a scăzut cu 13,2% față de anul precedent, fiind înregistrate 428 de cazuri. În total, 12,1 mii de persoane au fost victime ale infracțiunilor, bărbații reprezentând 54,1% dintre acestea.