Câți bani a investit Hanganu în escrocheria TUX

Interpretul Patric Hanganu a mărturisit că a investit 150 de dolari în schema financiară TUX, nu din propria inițiativă, ci la îndemnul unui prieten. „Era clar că e o piramidă. De ce lumea face probleme? Trebuiau să-și asume asta”, a spus acesta într-un filmuleț pe rețele.

„Mă uit că este mare gălăgie cu acest TUX pe internet. Mulți m-au întrebat câți bani am investit. Am investit 150 de dolari, pentru că m-a rugat un prieten. Din câte știu trebuia să adaugi oameni în fiecare lună. Eu am investit pentru el, dar nu cu intenția să scot ceva”, a menționat artistul.

Potrivit acestuia, oamenii care au investit trebuiau să-și asume riscurile.

„Nu înțeleg oamenii care credeau sau nu au înțeles din start că asta va fi până la un moment dat și că se va prăbuși. Era clar că este o piramidă. De ce lumea face probleme? Trebuiau să-și asume asta”, mai adaugă Hanganu.

Interpretul chiar a glumit pe seama celor care ar fi investit câte 10-20 mii de dolari.

„Păcat, eu în viața mea nu aș investi așa bani. Mai bine deja îi dau lui Nanu Danu”, a spus ironic Patric.

Mai mulți moldoveni au rămas fără bani după ce au investit în piramida financiară „TUX”.

Printre moldovenii care au pierdut bani în urma schemei piramidale „TUX” se numără și interpretul Patric Hanganu. „Nu sunt cu investițiile în crypto, dar am zis să încerc”, a spus artistul într-un filmuleț pe rețele.