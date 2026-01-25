Câți locuitori ai Capitalei au fost mușcați de câini vagabonzi în 2025

Pentru mulți locuitori ai Chișinăului, mersul pe stradă a devenit o adevărată provocare. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în Capitală sunt raportate zilnic, în medie, aproximativ șase mușcături de câini. Anul trecut, peste 3.100 de persoane au solicitat asistență antirabică, iar în circa 70% dintre cazuri agresorii au fost câini fără stăpân.

Autoritățile din domeniul sănătății publice confirmă că situația din municipiul Chișinău este una deosebit de gravă. În 2025, cererea pentru tratamente antirabice a depășit capacitatea serviciilor existente, motiv pentru care a fost necesară extinderea acestora.

„Mai accentuat este în municipiul Chișinău, unde am avut înregistrată pe parcursul anului 2025 o situație fără precedent unde asistența antirabică nu mai făcea față numărului mare de solicitări, de aceea am fost nevoiți și să descentralizăm acest serviciu pentru a putea fi acordat un serviciu calitativ”, a explicat Ludmila Lungu, șefa direcției ANSP.

Mulți dintre chișinăuieni spun că au trecut cel puțin o dată printr-o experiență neplăcută cu câinii vagabonzi și recunosc că evită anumite zone ale orașului, mai ales seara.

„Foarte tare ne temem, este o problemă foarte mare în Chișinău. Ocolesc locurile unde sunt câini și uneori îmi schimb traseul. Au fost situații când s-au repezit și frica rămâne”, a spus o femeie.

Alții, însă, au o percepție diferită și afirmă că animalele fără stăpân pot fi pașnice, mai ales dacă sunt obișnuite cu prezența oamenilor.

„Ei au cipuri pe urechi, se vede. Toți sunt verificați, sunt câini normali și cuminți”, a menționat o localnică, care spune că îi hrănește frecvent.

Chiar și așa, specialiștii avertizează că riscurile nu pot fi ignorate, mai ales pentru copii. Combaterea rabiei necesită implicarea mai multor instituții, nu doar a sistemului de sănătate.