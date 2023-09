Cazul băiatului bătut și electrocutat la un gimnaziu la Ialoveni: Minorul, externat din spital, iar directoarea riscă să-și piardă funcția

Elevul din clasa a IX-a, care a fost bătut și electrocutat de către un alt elev, în ograda gimnaziului Malcoci, a fost externat din spital, unde i-a fost efectuată intervenția chirurgicală la nas. Mama copilului spune că acesta se află la evidența medicului ORL și încă nu știe când și dacă copilul său va continua studiile în același gimnaziu sau nu, scrie Presa locală, potrivit Newsmaker.md.

Nina Podoleanu, mama copilului agresat, spune că nu știe când copilul său va reveni la ore și declară că îi este frică să își lase copilul să frecventeze gimnaziul din Malcoci.

„Nu știu ce să fac. E clasa a IX-a și nu știu. Depinde de ce o sa ne spună medicul, dar el a spus din start că fractura pe care o are, rana de la nas se va prinde complet peste două luni. Ca fiecare mamă, mi-i foarte în grijă, dacă cineva iar îl atinge, chiar nu știu ce să fac”, a declarat ea, citată de IaloveniOnline.

De asemenea, femeia a declarat pentru sursa citată că directoarea gimnaziului – mama băiatului care i-a agresat copilul – i-a propus să suporte toate cheltuielile ce țin de intervenția chirurgicală la nas, pe care a suportat-o băiatul. Familia minorului a refuzat, însă, oferta.

„În acea zi eu am sunat-o de vreo trei ori și ea nu mi-a răspuns. Tocmai seara ea a sunat și și-a cerut scuze telefonic. Dar aici nu este caz de telefon, e ceva mai serios. Nasul rupt și electroșoc asta nu e un caz simplu. Noi i-am spus să vină cu băiatul ei să ne lămurim. Dar ea parcă nici nu a auzit. A doua zi, când a aflat că suntem la spital, și că e caz mai grav, unde e necesară intervenție chirurgicală, deja s-a pus pe gânduri. Deja voia să vină la spital, să își ia toate cheltuielile asupra ei. Eu nu am acceptat, pentru că propunerea asta de bani însemna ca eu să închid ochii la tot ce s-a întâmplat. Dar eu din start am spus că nu am nevoie de bani. Pur și simplu, dumnealor, directoarea și cadrele didactice, nu s-au uitat la mine ca om. Și nici la copilul meu. Nu m-au sunat imediat să îmi spună ce s-a întâmplat. Nu au apelat la nimeni, pur și simplu i-au pus un bandaj la nas și l-au mai ținut o lecție. El singur a cerut să i se schimbe bandajul, că era plin de sânge. Apoi l-au trimis acasă. Ei au vrut să ascundă. Să spună că asta s-a petrecut nu la școală, dar pe drum, sau nu știu ce au vrut”, a povestit Podoleanu.

Contactat de sursa citată șeful Direcției Generale Educație din cadrul Consiliului Raional Ialoveni, Ion Scutaru, a declarat că pe caz au fost luate măsurile ce depind în acest moment de Direcția Educație. Pentru luarea unei decizii finale, însă, spune alesul local, este nevoie de o decizie a polițiștilor.

„Noi am avut ședința extinsa de examinare cazului, dar așteptăm organele competente sa ne trimită decizia lor, ca și noi sa luăm o decizie. Așteptăm de la ei răspunsul. Oricum, noi pași în vederea nerepetării a unui astfel de caz, deja am făcut. Am adus la cunoștința tuturor celor implicați în procesul educațional cu privire la tehnica securității, vom avea și o ședință cu managerii să ne asigurăm că toți au înțeles ce trebuie să facă pentru ca astfel de cazuri să fie evitate”, a declarat Ion Scutaru.

Alesul local a menționat pentru sursa citată că, dacă va fi demonstrată neglijența directoarei gimnaziului, atunci aceasta riscă sancțiune, inclusiv cu demiterea din funcție. În același timp, Scutaru spune că astfel de incidente nu au mai avut loc la Gimnaziul Malcoci. „Până acum nu au fost astfel de cazuri în acest gimnaziu”.

Vă amintim un copil de 15 ani a ajuns la spital, după ce ar fi fost bătut și electrocutat de către un alt minor, în vârstă de 14 ani. Incidentul ar fi avut loc în curtea gimnaziului din satul Malcoci, raionul Ialoveni.

Mama copilului agresat susține că fiul ei ar fi fost bătut în pauză, în ograda școlii. Mai mult decât atât, în incident ar fi fost implicat chiar fiul directoarei instituției educaționale. Femeia spune că după ce ar fi fost agreat, copilul său ar fi fost lăsat să meargă acasă de unul singur, fără a-i fi acordat suport medical.

Între timp, Avocatului Poporului pentru drepturile copilului a anunțat pe 11 septembrie că s-a sesizat pe acest caz, acesta urmând a fi investigat după competență.

