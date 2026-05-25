Cazul copiilor dați jos din troleibuz. Ceban: Nu trebuie să ajungem la așa situații

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a cerut conducerii Regiei Transport Electric Chișinău (RTEC) și Parcului Urban de Autobuze (PUA) să poarte discuții suplimentare cu angajații din transportul public, după incidentul în care doi copii au fost dați jos din troleibuz, deoarece unul dintre ei și-ar fi uitat abonamentul.

Edilul a declarat că astfel de situații nu trebuie să se repete, indiferent de circumstanțe, și a subliniat necesitatea unei abordări mai tolerante și mai profesioniste din partea personalului din transportul public.

„Nu trebuie să avem situații când copiii sunt dați jos din transportul public, nu contează care o fi motivul. Noi suntem maturii care trebuie să fie înțelepți și să dea dovadă, în primul rând, de profesionalism și omenie”, a declarat Ion Ceban.

Primarul a menționat că au fost luate măsuri în legătură cu incidentul, fără a oferi detalii suplimentare, și a adăugat că aceeași abordare trebuie aplicată și în raport cu persoanele cu nevoi speciale sau alte categorii vulnerabile.

„Cred că avem suficientă răbdare și corectitudine de adult, ca abordarea să fie corectă față de copii, chiar dacă ei, uneori, nu fac ceea ce așteptăm noi de la ei”, a spus edilul.

Totodată, Ion Ceban a solicitat ca RTEC și PUA să publice periodic numerele de contact la care cetățenii pot sesiza eventuale probleme sau incidente din transportul public.