Cazul Machidon afectează credibilitatea evaluării externe a procurorilor

Mai mulți experți consideră că scandalul din jurul procurorului general Alexandru Machidon afectează tot mai mult încrederea în procedura de evaluare externă a procurorilor din Republica Moldova. Reacțiile au apărut după ce Machidon ar fi declarat comisiei de vetting că a găsit 75.000 de euro într-un borcan de plastic ascuns în subsol de părinții săi.

Analiștii susțin că acest caz riscă să discrediteze procesul de vetting, pentru care autoritățile și partenerii internaționali au alocat milioane de euro și de care au legat mari așteptări în reforma justiției.

Președintele Partidului Schimbării, Ștefan Gligor, afirmă că deciziile comisiei de evaluare a procurorilor au alimentat suspiciuni publice privind aplicarea unor standarde duble. Potrivit lui, alți candidați ar fi fost verificați anterior mult mai strict, în timp ce în cazul actualului procuror general explicațiile privind originea averii și a banilor au fost considerate acceptabile.

Gligor a subliniat că miza nu ține doar de reputația unui singur funcționar, ci de încrederea în întregul sistem judiciar. În opinia sa, scandalul a afectat deja credibilitatea Procuraturii Generale și a procesului de evaluare externă a procurorilor.

Avocatul Eduard Rudenco afirmă, la rândul său, că societatea asistă la un contrast periculos: funcționarii pot fi trași imediat la răspundere pentru greșeli minore, în timp ce situațiile care implică zeci de mii de euro, bunuri imobile și circumstanțe financiare discutabile nu generează o reacție fermă din partea evaluatorilor.

„Tocmai acest tip de decizii subminează încrederea cetățenilor în corectitudinea reformelor și creează un sentiment de imunitate pentru reprezentanții celei mai înalte autorități. Dacă autoritățile nu oferă răspunsuri convingătoare publicului, încrederea în procesul de evaluare a procurorilor și în reforma sistemului judiciar ar putea fi grav subminată”, a avertizat avocatul.

Potrivit experților, modul în care autoritățile și instituțiile responsabile vor explica acest caz va conta decisiv pentru credibilitatea procesului de vetting și pentru percepția publică asupra reformei justiției.

Amintim că actualul procuror general al Republicii Moldova, Alexandru Machidon, a declarat în fața Comisiei Vetting că aproximativ 75.000 de euro, utilizați ulterior inclusiv pentru cumpărarea unui apartament în Chișinău, au fost găsiți într-o anexă a gospodăriei părinților săi, ascunși într-un vas de plastic folosit pentru păstrarea legumelor și amplasat în spatele unor butoaie cu vin.