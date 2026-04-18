Cazul minorei de 15 ani, „dispărute” în drum spre Chișinău. Testele indică consum de opioid

Ministerul Sănătății anunță că minora de 15 ani care a dispărut după ce s-a pornit din raionul Rîșcani spre Chișinău ar fi consumat Tramadol – un opioid sintetic cu acțiune centrală. Rezultatele au fost prezentate de Dispensarul Republican de Narcologie ca urmare a prelevării probelor.

Potrivit reprezentanților ministerului, după depistarea fetei în Peresecina și transportarea acesteia la Spitalul raional Criuleni, mama acesteia a refuzat orice formă de asistență medicală, inclusiv examinarea clinică și prelevarea de probe. Ulterior, familia s-a adresat din proprie inițiativă la Centrul de Medicină Legală Chișinău, unde minora a fost examinată de medicul legist.

În continuare, aceștia s-au prezentat la camera de gardă a IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, unde minora a fost examinată de medicul psihiatru-narcolog și au fost prelevate probe biologice.

„În urma testării de screening a probei de urină, utilizând teste rapide pentru depistarea substanțelor psihoactive, a fost identificată prezența Tramadolului, opioid sintetic cu acțiune centrală”, precizează ministerul.

Ulterior, fata a fost transportată de către Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 la Institutul Mamei și Copilului pentru investigații, internare și îngrijiri medicale suplimentare.

„Minora va fi sub supravegherea continuă a specialiștilor pe toată durata tratamentului”, susțin autoritățile.