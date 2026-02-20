Cazul omorurilor planificate în Ucraina: Principalul suspect face primele declarații

Denis Grecu, avocatul lui Nicolae Șepeli, suspectul principal în organizarea asasinatelor în Ucraina, și concubina acestuia au fost reținuți în investigațiilor și aduși în fața magistraților. Avocatul lui Șepeli a spus că clientul său va contesta în instanță decizia șefei statului privind retragerea grațierii și pledează nevinovat și nu ar fi pus la cale planul.

Avocatul a mai spus că clientul său nu ar fi fost recrutat de serviciile secrete rusești. Potrivit procurorilor, Șepeli este bănuitul principal în recrutarea persoanelor pentru omorârea unor persoane publice în Ucraina.

El este din Chișinău și are vârsta de 30 de ani. În 2017, a fost condamnat în Rusia pentru trafic de droguri. Ulterior, a fost transferat în Moldova pentru a-și executa sentința până în 2022, când a fost grațiat de președinta Maia Sandu.

Oamenii legii susțin că el ar fi menținut contactul cu coordonatori ai serviciilor speciale din Rusia, prin intermediul aplicației Telegram. Ceilalți reținuți în Moldova sunt doi concubini și un alt tânăr. Nicolae Șepeli este învinuit că a recrutat 1o persoane pentru executarea unor omoruri în Ucraina.

Joi, pe teritoriul Moldovei, au fost reținute patru persoane, iar pe teritoriul Ucrainei – șapte persoane. Persoanele recrutate care ar fi lucrat la pregătirea schemei de asasinare în Ucraina au vârste cuprinse între 19 și 43 de ani și sunt din Chișinău, Comrat, Orhei și Tighina. Aceștia au mai fost cercetați penal în Moldova, unii fiind și judecați pentru huliganism și infracțiuni legate de conducerea mașinii.