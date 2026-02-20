Guvernul promite că primăriile nu vor dispărea din sate

Reforma administrației publice locale urmărește apropierea serviciilor de cetățeni, nu îndepărtarea lor, iar sediile primăriilor din sate nu vor fi închise. Declarațiile au fost făcute de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la Pro TV, unde a explicat modul în care vor funcționa localitățile după procesul de amalgamare a primăriilor.

Potrivit oficialului, una dintre principalele temeri ale populației este că, odată cu unirea mai multor unități administrativ-teritoriale, oamenii vor fi nevoiți să parcurgă distanțe mari pentru a obține acte sau servicii administrative. Autoritățile susțin însă că reforma prevede tocmai menținerea prezenței administrației în fiecare localitate.

Centre de servicii în locul ghișeelor clasice

Buzu a declarat că, în localitățile unde nu va mai exista primar ales, vor fi create centre locale de prestare a serviciilor publice, conduse de un reprezentant al primarului.

Aceste puncte vor funcționa în actualele clădiri ale primăriilor și vor oferi nu doar servicii administrative locale, ci și servicii publice de nivel raional sau național, cum ar fi cele cadastrale ori de stare civilă.

„Primăria nu se închide. În sediu vor rămâne asistentul social, lucrătorul social, polițistul de sector, reprezentantul primarului, iar cetățenii vor putea achita facturi, depune cereri și obține acte”, a explicat secretarul general al Guvernului.

El a menționat că aceste centre ar putea include și alte servicii comunitare – poștă, audiențe periodice ale administrației, dar și activități sociale, precum cantine sau servicii comunitare pentru persoanele vulnerabile.

Rolul reprezentantului primarului

Reprezentantul primarului va avea statut de funcționar public și va asigura legătura dintre comunitate și administrația centrală a noii primării. Acesta va organiza audiențe, va transmite solicitările cetățenilor, va informa localitatea despre deciziile administrative și va facilita prestarea serviciilor.

„Va fi punctul de contact dintre cetățeni și primărie. Actele vor putea fi emise prin intermediul lui, fără ca oamenii să fie obligați să meargă în altă parte”, a precizat Buzu.

Digitalizare și ghișee unice

Autoritățile intenționează să introducă și sisteme de tip „ghișeu unic”, astfel încât majoritatea procedurilor administrative să fie gestionate într-un singur loc. În paralel, va fi accelerată digitalizarea serviciilor publice pentru a reduce necesitatea deplasărilor.

Oficialul a recunoscut că o parte importantă a populației rurale este vârstnică, însă a argumentat că statul are deja experiență în lucrul direct cu aceste categorii. El a amintit programul de compensații pentru energie, unde sute de mii de gospodării au fost înregistrate într-un termen scurt, inclusiv prin sprijin direct acordat de asistenții sociali.

În plus, echipele sociale mobile vor continua să meargă la domiciliul persoanelor vulnerabile.

Distanța până la primărie și harta reorganizării

În prezent, legislația prevede o distanță maximă de aproximativ 25 de kilometri între localitate și centrul administrativ, însă Guvernul analizează flexibilizarea acestei reguli pentru a permite diferite scenarii de unire a localităților.

Executivul lucrează la un instrument informatic care va include toate primăriile din țară, populația acestora și conexiunile rutiere, pentru a stabili formulele optime de reorganizare.

„Nicio localitate nu rămâne în urmă”

O altă îngrijorare discutată public este că satele mici ar putea pierde influența în noile primării mai mari. Buzu a declarat că programele de finanțare vor include condiții prin care investițiile să fie distribuite în toate localitățile componente.

„Ne vom asigura că fiecare localitate beneficiază de servicii și investiții. Scopul este extinderea serviciilor existente către toate satele din noua primărie”, a spus oficialul.

El a argumentat că primăriile mici, cu câteva sute de locuitori, nu au capacitatea administrativă și financiară de a menține infrastructura pe termen lung, iar integrarea într-o unitate mai mare ar permite dezvoltarea serviciilor de apă, canalizare și salubrizare.

Ce se întâmplă cu primarii actuali

În cazul primarilor care au obținut rezultate bune în localitățile lor, reorganizarea nu ar însemna automat excluderea lor din administrație. Potrivit lui Buzu, aceștia ar putea ocupa funcții în noua structură administrativă sau ar putea participa la alegeri în noua primărie.

Oficialul a afirmat că mulți aleși locali înțeleg necesitatea schimbărilor, deoarece problema majoră nu este lipsa voinței, ci lipsa capacității administrative.

Obiectivul reformei

Secretarul general al Guvernului a subliniat că reforma urmărește crearea unor primării mai puternice, capabile să atragă finanțări și să mențină servicii publice moderne pe termen lung.

„Toți cetățenii merită servicii de calitate – apă, canalizare, salubrizare. Aceste lucruri pot fi realizate mai ușor într-o primărie cu buget mai mare, specialiști și perspectivă de dezvoltare”, a concluzionat Alexei Buzu.