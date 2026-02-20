Uniunea Europeană încearcă să adopte luni al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei

UE încearcă să adopte luni al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, a declarat vineri înaltul reprezentant al Uniunii pentru afacerile externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, după ce mai mulţi diplomaţi europeni au afirmat că reprezentanţii statelor membre nu au ajuns la un acord privind conţinutul măsurilor, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Sancţiunile adoptate în urma agresiunii ruse împotriva Ucrainei „funcţionează, afectează sever economia Rusiei, iar fiecare nouă măsură limitează şi mai mult capacităţile (Rusiei) de a purta războiul”, a spus Kallas în timpul unei conferinţe de presă alături de miniştrii apărării din E5 (Grupul European format din Franţa, Germania, Italia, Polonia şi Regatul Unit), reunit la Cracovia.

Şefii diplomaţiilor europene urmează să se reunească luni la Bruxelles, pentru a discuta inclusiv despre sancţiuni.