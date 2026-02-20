Premierul Munteanu salută intenția UE de a cere Rusiei retragerea trupelor din Transnistria

Prim-ministrul a salutat intenția Uniunii Europene de a cere Rusiei să-și retragă trupele din regiunea transnistreană ca parte a unui acord de încetare a războiului din Ucraina.

În opinia sa, proiectul de document pe această temă, care este discutat de țările UE, demonstrează că „Republica Moldova nu este exclusă din procesul de negociere, în contextul în care vorbim de securitate regională și europeană”.

El a reamintit că proiectul de document, care a fost prezentat UE de către șeful diplomației europene, Kaja Kallas, se referă la mai multe țări din fosta Uniune Sovietică în care trupele rusești sunt încă staționate.

„Sunt mulțumit de această afirmație. Am întâlnit-o pe Kaja Kallas mai devreme și am avut o conversație foarte bună. Mă bucur că a fost adoptată o astfel de poziție, ceea ce arată că nu suntem excluși din procesul de negociere. Într-adevăr, vorbim de securitate regională, de securitate europeană și este bine că aceste zone sunt luate în considerare, iar UE intenționează să ceară retragerea trupelor rusești staționate acolo din aceste țări”, a spus Munteanu.

Referindu-se la soluționarea conflictului transnistrean, el a subliniat că „Transnistria este parte integrantă a Republicii Moldova, iar autoritățile pledează pentru reintegrarea pașnică a acesteia.”

„Îmi pare rău pentru cetățenii noștri, care trec în prezent printr-o iarnă foarte dificilă. Vrem să găsim o soluție. Cu toate acestea, așa cum am afirmat în repetate rânduri, atât eu, cât și Președinta Maia Sandu credem că situația din regiunea transnistreană nu este istoria zonei separatiste, ci istoria teritoriului ocupat”, a subliniat premierul moldovean.

Documentul intitulat „interesele fundamentale ale Europei în asigurarea păcii și securității cuprinzătoare, juste și durabile pe continent” a fost distribuit statelor membre de către Serviciul de Relații Externe al UE. Acesta solicită retragerea trupelor ruse din Georgia, Armenia, Belarus și regiunea transnistreană a Republicii Moldova. În proiect, care este discutat ca parte a planului de pace pentru Ucraina, UE intenționează, de asemenea, să solicite despăgubiri din partea Rusiei pentru daunele cauzate de război, demilitarizarea teritoriilor ocupate ale Ucrainei, încetarea atacurilor hibride împotriva Europei și refuzul recunoașterii legale a teritoriilor anexate.